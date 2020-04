1460 Remastered : Dr. Martens x Yohji Yamamoto

Pour ce mois anniversaire, Dr. Martens convie un légendaire designer japonais qui occupe une place particulière dans l’histoire de la marque.

La quatrième paire exclusive de la série 1460 Remastered est présentée en collaboration avec le créateur Yohji Yamamoto Yohji Yamamoto n’a pas besoin d’être présenté. Sa capacité à défier les conventions de structures et de genres l’a fait rentrer de force dans les livres d’Histoire. Défiant depuis des décennies les idées préconçues du vestiaire masculin qu’il fait porter par des femmes, le choix de notre silhouette emblématique, classique et unisexe semblait s’imposer de lui-même. Et les liens de Yohji avec Dr. Martens vont plus loin que le design. Premier créateur à imaginer une paire en collaboration avec la marque, il est aussi un fan inconditionnel de nos bottines depuis 1981. Ainsi qu’un des premiers designers à amener les Docs sur les podiums au début des années 2000.

Maître du tailoring moderne, Yohji défie les diktats de la mode depuis plus de 50 ans. Reconnu pour subvertir les perceptions traditionnelles autour du vêtement, et pour déplacer sans complexe les frontières entre masculin et féminin, Yohji se recentre également sur les fondamentaux du design : savoir-faire et practicité. 2 mots gravés dans l’ADN Dr. Martens. Et à l’image de notre première collaboration en 2007, où Yamamoto ajouta un zip latéral – idée motivée par son désir de profiter de nos boots en les rendant plus accessibles– son admiration pour la marque et son esprit non conventionnel brillent à nouveau en 2020. À travers cette collaboration, il éclate de manière plus flamboyante que jamais. « Cette création est une rencontre entre deux mondes anticonformistes. Un symbole de rébellion »

La chaussure 1460 YY Web est fabriquée dans un cuir Smooth Splice , agrémenté d’un dessin gravé au laser : une toile d’araignée, motif emblématique repris par Yohji dans ses créations depuis des décennies. Les lacets sont retenus par une araignée décorative, création unique spécialement pensée pour cette collaboration. La languette présente la signature de Yamamoto embossée sur le cuir et on retrouve l’iconique surpiqure jaune et des œillets dorés.

Collection disponible à partir du 25 avril sur drmartens.com et chez une sélection de partenaires exclusifs