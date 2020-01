Retro Champ, la console façon Switch pour les jeux SNES et Mega Drive

L’année dernière, Retro Champ a libéré vos jeux NES de la télé, vous permettant de jouer en déplacement. Maintenant, My Arcade change les choses pour les titres SNES et Sega Mega Drive. Cette Super Retro Champ (110 $, disponible plus tard cette année) lit les cartouches originales des consoles 16 bits classiques (pas de ROM douteuse à télécharger ici !), Et elle dispose d’une gamme complète de boutons pour que vous puissiez jouer aux jeux jusqu’à ce que vos doigts demandent grâce. Compte tenu du poids de la bête, vous apprécierez son support…