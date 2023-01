On a testé…. Le Sonos Sub Mini

Avec des basses super percutantes, voici un caisson plus petit. Mais, comme vous l’entendrez, petit ne signifie pas que le Sonos Sub Mini soit moins performant.

Sonos a eu quelques mois chargés – la marque a dévoilé la barre de son Sonos Ray uniquement optique, ainsi que de nouvelles couleurs pour la Roam. Il a également introduit son propre assistant vocal. Il est maintenant de retour avec ce tout nouveau produit. C’est un petit subwoofer appelé Sonos Sub Mini. Eh bien, quand nous disons petit, ce que nous voulons dire en fait, c’est “plus petit”.

Sonos a déjà le Sonos Sub à 849 $ disponible, mais cela prend le même concept et, euh, en fait Mini à un prix de 499 € – toujours pas une dépense négligeable pour ce qui est un appareil complémentaire. Il y a un côté pratique simple, bien sûr, et c’est que le Sonos Sub est tout simplement trop grand pour la plupart des foyers.

En effet, Sonos est assez explicite sur le fait que le Sub Mini est conçu pour les espaces de petite à moyenne taille et pour fonctionner avec des équipements Sonos moins chers, en particulier Sonos Ray et Beam à l’avant de la barre de son. Mais la liste d’appariement de produits recommandée comprend également la série d’enceintes One et l’équipement Ikea Symfonosk également. Cela ne veut pas dire qu’il ne fonctionnera pas avec d’autres produits comme le Sonos Arc, mais ce n’est pas pour cela qu’il est conçu. Notez que le Sub plus cher (maintenant sur sa troisième génération) peut également être utilisé avec des produits comme la Playbase et la Playbar ainsi que le Beam.

Design et mise en place

Au lieu du grand carré qu’est le Sub, le Sub Mini est un cylindre. Mais il partage une partie du même langage de conception avec une énorme découpe de chaque côté. La marque Sonos subtile sur le dessus est une belle touche.

Ce n’est pas vraiment un appareil subtil – vos yeux et vos oreilles remarqueront certainement qu’il est là – mais cela ne fera pas non plus reculer vos beaux-parents devant son volume. Le Sub Mini mesure 23 x 31 x 23 cm par rapport au volume de 39 x 40 x 16 cm du Sub.

Le Mini pèse également 6,35 kg par rapport au 16 kg Sub et il est donc beaucoup plus agréable au goût pour les salons de petite à moyenne taille – il ne semble pas terriblement gros à côté de notre meuble TV portant le Sonos Beam (Gen 2) qui nous avons utilisé pour ce test plus notre téléviseur 4K de 55 pouces. Comme pour les autres produits Sonos, il est disponible en noir et blanc.

La configuration est, comme nous nous y attendons de Sonos, vraiment plutôt transparente. Vous tenez votre téléphone en haut de votre appareil pour le coupler via NFC et votre mot de passe de réseau Wi-Fi doit être transféré à partir de la configuration de votre autre appareil Sonos, comme une barre de son. Il y a un « bouton de connexion » physique à l’arrière, mais vous ne devriez pas avoir besoin de l’utiliser, votre produit sera généralement détecté automatiquement.

Si vous utilisez le Sub Mini avec l’application iOS, vous pourrez l’adapter à la pièce avec Trueplay, une fonctionnalité qui a maintenant été copiée par de nombreux concurrents. Comme vous vous en doutez, le volume reste synchronisé avec votre barre de son ou haut-parleur couplé, ajusté par la télécommande de votre téléviseur ou l’application Sonos. Vous pouvez également régler l’égaliseur dans l’application, ce qui est pratique si vous en avez besoin. Nous avons expérimenté cela, mais l’avons réinitialisé pour la plupart des écoutes que nous avons faites pour ce test.

Fonctionnalités et connectivité

Le Sub Mini est doté de deux woofers à annulation de force de 6 pouces et de deux amplificateurs de classe D. Si vous le connectez à l’un des modèles Sonos susmentionnés, il gérera principalement les basses fréquences, laissant les autres équipements Sonos se concentrer sur les fréquences moyennes et hautes.

Comme avec le Sonos Sub principal, le Sub Mini est sans fil (utilisant 5 GHz pour une connexion robuste) en dehors de l’alimentation. Vous pouvez choisir de connecter le Sub Mini via Ethernet si vous le souhaitez, mais la plupart opteront pour le sans fil, ce qui a parfaitement fonctionné pour nous. Il n’y a pas de maintenance continue avec la configuration – cela fonctionne tout simplement.

Qualité audio

Le Sonos Beam (Gen 2) a un son impressionnant comme vous le savez probablement, y compris la prise en charge de Dolby Atmos. Mais ses capacités de basses ont certainement été mises en évidence par l’ajout du Sub Mini. Cela pousse vraiment les choses à un nouveau niveau en termes de qualité et de grognement bas de gamme.

C’était génial avec la musique. Nos échantillons comprenaient Don’t Start Now de Dua Lipa et certaines de nos pistes de test préférées telles que Brown Paper Bag de Roni Size et The Chemical Brothers’ The Sunshine Underground.

Côté émissions de télévision et films – c’est vraiment là que vous trouverez l’expérience la plus améliorée que nous soupçonnons – la différence était remarquable pour la musique accessoire et les effets en particulier (salut Jurassic Park). Surtout, ce n’est jamais au détriment du dialogue. Nous n’avons pas eu un seul moment où nous avons pensé que le son devait être plus efficace d’une manière ou d’une autre.

Ce qui est peut-être le plus impressionnant, c’est l’absence totale de distorsion lorsque les basses s’allument – si vous mettez votre main sur le Sub Mini, vous ne pouvez ressentir qu’une petite quantité de vibrations pendant que de gros battements sont lâchés. Nous devons avouer que nous n’étions pas tout à fait sûrs que cela fonctionnait correctement au début à cause de cela. Mais vos oreilles nous disaient certainement le contraire. Il n’y a pas de cliquetis des autres éléments aléatoires qui entourent votre téléviseur, par exemple. Sonos dit que c’est parce que les deux woofers sont tournés vers l’intérieur et créent ainsi un effet d’annulation de force.

Verdict du Sonos Sub Mini

Nous savions que le Sonos Sub Mini améliorerait notre configuration, mais nous n’étions pas sûrs d’à quel point – nous étions donc très heureux qu’il apporte une énorme quantité dessin à la fête (surtout si vous organisez une fête). Des inconvénients ? Il n’y en a pas beaucoup, mais le prix est assez élevé pour ce qui est en soi un produit complémentaire pour un système existant.