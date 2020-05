Découvrez les nouveautés PS Now de mai

C’est le début du mois, et il est temps pour le PlayStation Now (PS Now) d’accueillir ses nouveautés. Voici ceux qui viennent s’ajouter aux 700 autres jeux du catalogue du PS Now :

• Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege (jouable jusqu’au 2 novembre 2020)

• The Evil Within 2

• Get Even

Ce mois-ci, aucun jeu n’est retiré du catalogue.

PS Now est accessible depuis l’écran d’accueil de votre PS4. Vous pouvez rejoindre le service depuis votre console, ou via le PlayStation Store sur n’importe quel appareil, afin de télécharger ou de jouer instantanément en streaming à des jeux. Vous aurez besoin d’un compte PlayStation Network (avec détails de paiement enregistrés), d’une manette sans fil DUALSHOCK 4, d’un abonnement PS Now actif ou de l’essai de 7 jours, d’une connexion haut débit active (vitesse minimale recommandée : 5 Mo/s)

Plus d’information sur le PS Now : https://www.playstation.com/fr-fr/explore/playstation-now/