Citroën dévoile son Ami One, la voiture électrique, carrée et sans permis au prix d’un forfait de smartphone

Ce sera sûrement la voiture de l’été pour celles et ceux qui l’auront dès juin prochain ! Un an après son concept car, Citroën dévoile l’Ami, sa micro-voiture urbaine à seulement 6900 €.

Ce cube sur roue, façon Smart, est taillé pour deux passager avec ses 2,41 m de longueur pour 1,52 mètre de hauteur. Electrique, cette AMI (souvenir des AMI du temps jadis) affiche une autonomie très urbaine de 70 km. De quoi faire face a priori à 98% des trajets urbains, et plus encore au bord de la plage. Comptez trois heures pour la recharger sur une prise standard.

A l’intérieur, sous le toit panoramique, une zone à droite du volant est destinée à poser voter smartphone, qui fera office d’écran de bord principal et vous donne accès à la navigation comme à la musique. Une astuce qui réduit d’autant le prix de l’engin…

Pas question d’avoir le choix de la couleur : il n’y en a qu’une, le gris bleuté, à décorer avec les autocollants et accessoires multicolores de votre choix. Fabriqué au Maroc, et non en France, cette bestiole s’affiche à seulement 6 900 €, moins un bonus de 900 €. Soit 6 000 € au final. A ce prix, tout le monde va adorer, surtout en leasing à partir de 19,99 € par mois ! La voiture électrique qui vous coûte moins cher qu’un forfait de téléphonie mobile, il fallait oser… Seul bémol : comme elle se conduit dès 14 ans, elle ne roule qu’à 45 km. Une vitesse de voiturette, c’est dommage !

Configurez et achetez l’Ami One, en ligne sur Citroen.fr à partie du 30 mars prochain.