Chrome Industries lance sa collection de sacs imperméables et ultra-résistants, BLCKCHRM

Avec des origines ancrées dans l’univers du vélo urbain, Chrome Industries est devenue en quelques années une marque s’adressant à tous les explorateurs urbains : cyclistes, skateurs, photographes, graffeurs… Alors que le marché du transport personnel est en plein essor, Chrome s’efforce de proposer des produits permettant de transporter et de protéger ses essentiels tout au long de la journée, surtout en cette saison hivernale.

Présentée l’année dernière sur deux sacs (Yalta 3.0 et Bravo 3.0), Chrome adapte sa technologie BLCKCHRM 22X sur ses classiques, et dévoile en même temps deux nouveautés : le Lake 3-Way Tote et le Civvy Tote.

Inspiré par le tissu technique de la voile, le BLCKCHRM 22X associe une couche en nylon à du cordura TPX durable avec une finition en relief diamant apportant imperméabilité et durabilité.

Le Civvy Tote n’est pas un tote bag comme les autres. Grâce à sa sangle rabattable, il se transforme en messenger bag en s’accrochant dans le dos pour une meilleure stabilité lors de ses trajets à vélo.



Le Lako 3-Way Tote est lui un tote bag qui se transforme en sac à dos. Son format roll-top lui confère une grande capacité de chargement (17L) et les sangles de compression sur les côtés permettent de le rétrécir si besoin.