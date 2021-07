On a testé… les Devialet Gemini

Les poids lourds tricolores de la hi-fi rejoignent la ruée des écouteurs sans fil…

Le monde est progressivement et inexorablement conquis par des écouteurs sans fil à réduction de bruit. Et à la fin, ils apprendront bien sûr à contrôler notre cerveau, comme dans Dr Who. Mais pour l’instant, ils essaient juste de se surpasser pour sonner bien… Et ces Devialet Gemini pourraient bien être les meilleurs à ce jour. Les petits démons !

En termes moins apocalyptiques, le marché est en pleine croissance. Devialet aborde donc le sujet sous l’angle du luxe – pensez à ses haut-parleurs Phantom 1 somptueusement puissants – donc le prix de ses écouteurs, bien qu’il soit supérieur à celui des Sony WF-1000XM4s ou des écouteurs QC de Bose, est étonnamment raisonnable pour la marque.

Nous avons de nouveaux acronymes passionnants avec lesquels jouer ici ici – donc si vous êtes curieux de savoir ce que signifient EAM, PBA et IDC, et s’ils peuvent faire sonner une paire d’écouteurs intra-auriculaires vraiment hi-.fi, suivez le guide…

DESIGN : CES BOTTES SONT FAITES POUR SONNER

Eh bien, ces écouteurs ne sont pas petits. Et sous certains angles, ils ressemblent à une toute petite paire de bottes. Mais ces écouteurs Devialet Gemini sont suffisamment légers pour être confortables, même s’il peut être difficile d’obtenir un ajustement parfaitement sécurisé (malgré un choix de quatre tailles d’embouts). Le boîtier de charge – portant la durée de vie de la batterie de six heures à un total de 24 heures – est assez compact.

Ces écouteurs sont classés IPX4, et donc prêts à affronter les éclaboussures sans pour autant explorer le fond de l’océan. Ils géreront les appels téléphoniques et les commandes de l’assistant vocal ainsi que la musique. Vous pouvez choisir parmi trois niveaux de suppression active du bruit et deux niveaux de transparence lorsque vous souhaitez entendre le monde extérieur, via un signal de transmission filtré pour se concentrer sur les fréquences clés de la parole humaine.

Prêt pour les acronymes ? L’EAM est une « correspondance active à l’oreille », dans laquelle les écouteurs adaptent automatiquement leur son à la forme de vos conduits auditifs – quelque chose comme la technologie de profilage magique de Nura, mais 10.000 fois par seconde. Le PBA est une « architecture d’équilibre de pression », un système qui empêche le bruit extérieur mais permet de réguler la quantité d’air à l’intérieur des écouteurs. Enfin, IDC, ce sont des « câlins inspirants », c’est une “compensation de retard interne”, qui, comme nous le comprenons, est une sorte de latence délibérée visant à maintenir la boucle ANC synchronisée, permettant une annulation de phase plus précise dans les hautes fréquences, plus délicates.

CONFIGURATION : C’EST PARTI

La prise en main est assez simple et ne nous a posé aucun problème avec un téléphone Android, un iPad ou un Mac : appuyez sur un bouton du boîtier pour activer le mode appairage et attendez que « Devialet Gemini » apparaisse dans la liste de votre appareil. C’est du Bluetooth 5.0, extrêmement solide et qui supporte aptX, AAC et SBC.

Il existe une application, naturellement, et pour des raisons qui deviendront claires plus tard, vous la voudrez probablement. L’interface est claire et simple, les fonctionnalités basiques mais suffisantes : sur un seul écran, vous pouvez vérifier l’état de la batterie et basculer entre ses différents niveaux d’ANC et de transparence ; un autre vous permet de contrôler la tonalité via un certain nombre de préréglages et un équaliseur graphique à six bandes, ainsi que la balance gauche/droite. Et puis il y a le menu des paramètres, où vous pouvez attribuer des fonctions personnalisées aux doubles pressions sur les surfaces extérieures tactiles des têtes.

Ne perdez pas beaucoup de temps sur ce point. Les bases fonctionnent bien. Une seule pression sur chaque oreille gère lecture/pause, une longue pression sur l’une ou l’autre bascule entre ANC et transparence, et les doubles pressions permettent de sauter (oreille gauche pour l’arrière, droite pour l’avant).

Comme avec la plupart des écouteurs modernes, la musique s’arrête automatiquement lorsque vous en retirez un ; c’est une autre chose que vous pouvez modifier dans les paramètres, au cas où vous voudriez écouter à The Very Best of Simply Red sans l’entendre réellement.

PERFORMANCES : AUTANT EN EMPORTE LE VENT

Devialet revendique une gamme de fréquences commençant à 5 Hz, ce qui est tellement inférieur à la portée de l’audition humaine que cela en est ridicule – mais bon, c’est bien de savoir que cela existe. Nos premières impressions sur ces écouteurs sont plutôt bonnes. Les basses sonnent bien mais les choses sont si agressives dans le haut du registre que les voix, les guitares et les charleston deviennent vite fatigants. Une visite rapide à l’écran EQ, cependant, et l’on trouve tout ce qu’il faut pour échanger cette espèce d’« excitation sonique » contre quelque chose de plus doux pour les tympans.

Avec des creux subtils sur les bandes 1,25 kHz et 4 kHz, nous sommes soudainement dans le joyeux pays de la hi-fi. L’espace pur dans les médiums rend le son des écouteurs moins onéreux rugueux en comparaison, et révèle le genre de détails qui justifient l’invention du remastering. Les basses ne sont pas surnaturellement expansives, mais elles sont suffisamment profondes sans aucun soupçon de relâchement, tandis que les aigus sont aussi frais et uniformes qu’une soirée mousse sur un dancefloor.

Est-ce l’ANC le plus puissant que nous ayons jamais entendu ? Non, il existe de meilleures options pour les transports publics ultra-bruyants. Mais si vous voulez simplement faire taire le brouhaha général, c’est très efficace. C’est aussi très naturel, coupant uniformément à travers le spectre de fréquences de sorte que le monde extérieur semble être baissé de quelques crans plutôt que bizarrement étouffé, et ne gâche pas l’équilibre de la musique lorsqu’elle est allumée ou éteinte.

Oh, nous devons mentionner les autres choses. Les appels téléphoniques sont forts et clairs des deux côtés, et Google Assistant fonctionne bien.

DEVIALET GEMINI : LE VERDICT

Rien de spécial à dire quant à la conception de ces écouteurs, ni sur le boîtier de charge, ni sur l’autonomie de la batterie, ni sur l’ANC, ni sur l’application. Mais le résultat de ces écouteurs au nom vintage est un son haute fidélité sans compromis et à régler selon vos envies.