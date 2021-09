On a testé… le Dyson V15 Detect Absolute

L’aspirateur phare de Dyson est livré avec des capteurs acoustiques et un laser pour détecter la poussière microscopique. Rien que ça…

Juste au moment où vous pensiez que Dyson ne voulait plus aspirer, la marque crée le Dyson V15 Detect Absolute, un aspirateur plus puissant et plus durable. Mais ce n’est que la moitié de l’histoire, car Dyson a équipé son nouveau produit phare d’un capteur acoustique piézo et d’un laser pour mesurer et éclairer la poussière. Cela sent le gadget, mais l’idée est que tandis que le capteur piézo détecte les particules microscopiques et ajuste la puissance du moteur en conséquence, le laser vous aide à voir la saleté que vous pourriez autrement manquer dans les zones faiblement éclairées ou sous les meubles. Nous avons passé quinze jours avec le Dyson V15 Detect Absolute pour voir s’il tient ses promesses en matière de haute technologie.

Dyson V15 : le prix est une vraie question

Vous devez sûrement être obsédé par le nettoyage pour envisager un aspirateur coûtant quatre fois le prix d’un autre, car ce Dyson V15 Detect Absolute vous coûtera 699 €. Soit un tiers de plus environ que le produit phare précédent de la société, le Dyson V11, bien qu’il soit possible de dépenser autant pour un Dyson Outsize avec une tête plus propre 25 % plus grande et un bac 150 % plus grand.

« Mais intègrent-ils un laser ? », pleurez-vous. Eh bien, bien que le Dyson V11 Animal ne le fasse pas, il est possible d’acheter la tête Laser Slim Fluffy pour quelques dizaines d’euros supplémentaires, tandis que les deux modèles Dyson Outsize sont livrés avec la tête haute technologie incluse. Ce qui rend le Dyson V15 Detect Absloute unique dans la gamme Dyson, c’est en fait l’intégration du capteur piézo. On peut dire que le rival le plus proche du Dyson V15 Detect est l’aspirateur sans fil Shark Anti Hair Wrap, qui possède l’un des noms les plus longs de tout appareil ménager jamais fabriqué.

Caractéristiques du Dyson V15 Detect Absolute : éclairez la poussière

Du point de vue du design, le V15 Absolute Detect est définitivement un Dyson. Le filtre, le bac de grande capacité et les entrailles de Root Cyclone sont tous là où vous les attendez. Il est livré avec plus d’accessoires, emballé dans plus de carton que jamais, et par rapport à la gamme V11, le temps et la puissance d’aspiration ont augmenté.

Le capteur piézo susmentionné détecte les vibrations de la poussière frappant les cyclones à 15 000 fois par seconde et ajuste automatiquement la puissance d’aspiration en conséquence. Il affiche ces informations sur un panneau de couleur ultra-lumineux, ainsi que la durée de vie restante de la batterie et le mode de nettoyage actuel dans lequel vous vous trouvez, que ce soit « Eco », « Moyen » ou « Boost ».

Si tout cela ressemble au rêve humide d’un assistant de laboratoire, essayez d’installer la tête Laser Slim Fluffy. Appuyez sur un interrupteur et tous les systèmes brillent pour un peu de ménage techno rave sur les planchers en bois. C’est une excellente idée pour les zones faiblement éclairées…

Aussi impressionnant que puisse paraître le capteur et la technologie laser, c’est l’accessoire beaucoup plus étroit qui, eh bien, nettoie. La brosse conique démêle automatiquement les cheveux écartés car elle n’est attachée qu’à une extrémité. Brillant pour les poils d’animaux et les mèches égarées sous le canapé.

Ce Dyson V15 Absolute Detect est livré avec pas moins de 10 accessoires, dont la « tête de nettoyage à couple élevé avec un peigne anti-enchevêtrement », une brosse à saleté tenace et un clip de baguette. Ne nous attardons pas sur le suceur plat.

Vous pouvez vous débarrasser de la longue baguette lorsque vous ne nettoyez pas les sols ou que vous n’avez pas besoin de jeter un coup d’œil à votre voiture. Le compte à rebours sur l’écran LCD offre un guide pratique sur le temps qu’il vous reste pour éliminer la poussière.

Dyson V15 : notre verdict

Nous ne savons pas si Dyson s’est inspiré de “His Dark Materials” de Philip Pullman, mais pour rechercher la mystérieuse poussière invisible, le V15 Detect Absolute n’est pas un fantasme.

Les lasers et les capteurs acoustiques feront les gros titres, bien sûr. Mais pour le nettoyage dans le monde réel, ce sont la durée de fonctionnement plus longue et la plus grande puissance d’aspiration qui nous ont impressionnés, ainsi qu’un système anti enchevêtrement d’un autre type. Bref,n c’est la Rolls-Royce des aspirateurs à main.