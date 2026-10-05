La Marshall Bromley 150 fait le pont entre enceinte de fête et boombox Bluetooth

Proposée à 649 €, la Bromley 150 est une enceinte de fête compacte mais percutante, dotée d’une multitude de commandes.

Les enceintes de fête (party speakers) ont considérablement gagné en popularité ces dernières années, la plupart adoptant un design guidé par le mot d’ordre « plus c’est grand, mieux c’est », ce qui les distingue des enceintes Bluetooth de tous les jours.

La Marshall Bromley 750 s’inscrit parfaitement dans cette catégorie. Mais la marque a récemment lancé le modèle plus petit, le 450, et voici maintenant la Bromley 150 : un format presque cubique, compact et robuste de 29 x 29 x 21 cm, affiché à 500 $ / 400 £ Elle est conçue pour produire un son puissant qui emplit toute la pièce, grâce à une configuration à 360 degrés percutante comprenant un woofer de 6,5 pouces, deux haut-parleurs large bande de 6 pouces (chacun doté de son propre amplificateur de classe D) et un radiateur passif de 7,5 pouces.

Il s’agit techniquement toujours d’une enceinte de fête, car elle intègre des lumières dans la grille (toujours d’une seule couleur dorée avec trois préréglages) qui apportent une petite touche d’éclat. L’autre différence majeure réside dans la présence de deux entrées microphone et instrument au format XLR, ainsi que d’un connecteur auxiliaire de 3,5 mm. Cela signifie qu’il peut facilement faire office d’enceinte de karaoké portable ou servir pour des bœufs musicaux, le tout complété par un panneau de configuration complet.

« En repositionnant le panneau de commande sur le côté tout en conservant les commandes tactiles que les utilisateurs adorent, nous avons libéré tout le panneau avant pour ce qui compte le plus : un son puissant et un éclairage de scène immersif. »

Cet appareil de 6 kg arbore également un design renforcé avec un indice de protection IP55 et, à l’image des amplis Marshall, il utilise un caisson en bois enveloppé de cuir polyuréthane. Bien entendu, il dispose aussi d’une poignée qui se rétracte dans le caisson lorsqu’on appuie dessus, ce qui permet de le superposer à d’autres équipements.

Il offre une autonomie impressionnante de 40 heures, et sa batterie est remplaçable, ce qui permet d’en utiliser une de rechange si besoin. Une charge rapide de 20 minutes procure 5 heures d’écoute. Marshall ajoute que les protections de coins, la poignée, la grille avant, le cache de la batterie en silicone et les boutons sont également remplaçables en cas d’usure.