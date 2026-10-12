Polar Loop : une nouvelle façon de le porter pour les sports et les entraînements à haute intensité

Polar, l’un des leaders mondiaux des technologies connectées dédiées au sport et au fitness depuis près de 50 ans, annonce aujourd ’hui le lancement du brassard POLAR Loop.

Ce nouvel accessoire permet de porter POLAR Loop, le bracelet d ’activité sans écran, sur le haut du bras plutôt qu ’au poignet. Conçu dans

un textile doux et extensible, le brassard offre aux utilisateurs un maintien sûr et confortable pour continuer à suivre leur fréquence cardiaque et leur activité lors de la pratique de sports à haute intensité. « Nos utilisateurs nous demandaient une option de port au bras,

notamment pour leurs entraînements », explique Sanna Meriö, Product Business Manager chez Polar. « Sur le haut du bras, POLAR Loop reste stable pendant les efforts à haute intensité et fournit des données fiables de fréquence cardiaque, tout en laissant le poignet libre pour soulever des charges, saisir du matériel ou réaliser les autres gestes propres à leur sport. C ’est la souplesse que notre communauté attendait, pensée pour sa manière de s ’entraîner. »

Le port de POLAR Loop sur le haut du bras contribue à la fiabilité des mesures de fréquence cardiaque. Le brassard entoure fermement le bras et reste en place au fil des séries, des sprints et des répétitions, sans glisser ni rebondir. Ce positionnement est mieux adapté que le port au poignet à des sports comme la musculation, le tennis, le padel ou le HIIT. Dans ces disciplines, un appareil porté au poignet peut gêner les mouvements, tandis que les gestes ou la prise en main du matériel peuvent perturber le suivi

En complément du brassard POLAR Loop, Polar lance une nouvelle collection de bracelets pour offrir davantage de possibilités au

quotidien. Le nouveau bracelet magnétique en silicone associe une matière douce et confortable à une fermeture magnétique sim ple,

permettant d ’enfiler rapidement POLAR Loop et de l ’ajuster facilement. Son design réversible bicolore offre deux styles en un, tandis

que sa matière résistante à l ’eau convient aussi bien aux activités du quotidien qu ’à l’exercice physique. Pour celles et ceux qui recherchent une option plus haut de gamme, la nouvelle collection en cuir véritable à tannage végétal permet de porter POLAR Loop aussi bien au bureau que lors d ’occasions spéciales.



