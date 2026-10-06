Enabot EBO Max FamilyBot, un petit robot de compagnie

Il est tout rond, possède de grands yeux bleus et se déplace sur ses propres roues dans toute la maison. À l’intérieur, une intelligence artificielle lui permet d’apprendre, de s’adapter et de mieux comprendre les habitudes de la famille au fil du temps. Enabot l’appelle « FamilyBot », proposé à 600 €. Après une journée passée avec lui, on comprend vite pourquoi.





Une journée avec l’Enabot EBO Max FamilyBot



7h15 : Bonjour, le chaos

Boîtes à goûter, sacs de sport, rendez-vous : le petit assistant rappelle ce qui risque facilement de passer à la trappe dans l’agitation du matin. Les rappels s’adaptent aux routines qu’il a apprises au sein du foyer.

15h30 : Alors, comment s’est passée l’école ?

Les enfants sont rentrés à la maison, tandis que maman et papa sont encore au bureau. Il suffit d’un clic dans l’application : l’EBO Max FamilyBot se met en route, retrouve les enfants dans leur chambre et met les deux parties en relation grâce à la vidéo bidirectionnelle. Au lieu d’un simple message, c’est un véritable « Bonjour ! » qui est possible instantanément.

17h : Le chien s’ennuie de vous

Qui va voir le chien, le chat ou le lapin lorsque tout le monde est sorti ? L’Enabot EBO Max FamilyBot peut également repérer les animaux de compagnie, tandis que leurs maîtres peuvent se connecter à distance par vidéo et voir comment leur compagnon s’occupe à la maison.

19h : C’est au tour de Mamie.

Chez les grands-parents, le robot devient un véritable pont entre eux et leurs petits-enfants. Il se déplace jusqu’au fauteuil de Mamie, qui n’a ainsi même pas besoin de chercher son smartphone ou sa tablette. Et si quelque chose ne va pas, par exemple en cas de chute potentielle, il envoie immédiatement une notification à la famille.

Et pendant les fêtes ?



Réveillon de Noël : tout le monde sur la photo

Le papier cadeau bruisse, les yeux brillent. L’EBO Max FamilyBot se glisse au cœur de l’action et immortalise en 4K les moments passés autour du sapin. Les souvenirs restent, tandis que le smartphone reste dans la poche.



Entre Noël et le Nouvel An : direction les sports d’hiver. Pendant que la famille profite de la neige, le petit robot effectue ses rondes dans la maison et signale toute activité inhabituelle.



Le petit robot familial dispose également d’une mémoire à long terme : il apprend les habitudes du foyer et réagit, au fil du temps, de manière toujours plus naturelle à ce qui se passe autour de lui. Il reconnaît jusqu’à 20 visages, des enfants jusqu’au parrain ou à la marraine. Il suffit de dire « EBO EBO » pour qu’il réagisse immédiatement, et lorsque sa batterie est faible, il retourne automatiquement à sa station de recharge.

