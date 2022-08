EISA 2022 : le prix du meilleur son Home Cinéma pour la Devialet Dione

Devialet Dione, la dernière prouesse d’ingénierie acoustique de Devialet, une barre de son tout-en-un Dolby Atmos 5.1.2, est distinguée par un prix EISA.

Le prix EISA (Expert Imaging and Sound Association) récompense le savoir-faire technologique de Devialet pour sa nouvelle barre de son, Devialet Dione.

Devialet Dione propose un son home cinéma authentique et immersif qui comprend une amplification ADH et le traitement SAM, deux technologies exclusives qui fournissent à la fois une puissance sonore et une maitrise exemplaire des huit unités de basse indépendantes de l’enceinte. Les haut-parleurs large bande à diffusion latérale et ascendante et le canal central Orb permettent de leur côté un équilibre sonore parfait.

« Nous sommes ravis de remporter ce prix qui récompense un savoir-faire de pointe acquis grâce à un travail méticuleux et une véritable volonté d’innovation, a déclaré

Franck Lebouchard, PDG de Devialet. Nous poursuivons notre mission de remettre le son à sa juste place dans la vie des gens ».

Le prix EISA met en avant l’excellence de Devialet, en soulignant à la fois la technologie de pointe et le design avant-gardiste de la marque. Dione étonne par son dynamisme dans les basses fréquences, son expérience sonore immersive d’exception et sa précision dans la reproduction sonore. Après D-Premier et Phantom, Devialet Dione est le troisième produit de la marque récompensé par l’EISA@.