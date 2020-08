ZX Spectrum Next Plus : remontez le temps

Il y a 38 ans, un ordinateur régnait en maître: le brillant ZX Spectrum. Et puis quelques années plus tard, Amstrad dévora Sinclair. Si vous avez longtemps rêvé d’un monde où la création de Sir Clive aurait évolué pour affronter le puissant Amiga, ZX Spectrum Next Plus en fait une réalité.

Il s’agit là de la deuxième édition du Next, affinant le design original. Le boîtier fait écho au Spectrum + original, mais à l’intérieur sommeille une bête beaucoup plus puissante avec de nouveaux modes vidéo, des canaux sonores supplémentaires, un stockage SD, une connexion Wi-Fi et un processeur 28 MHz. Il exécutera d’anciens jeux (vous pourrez même les charger à l’ancienne si vous êtes masochiste), des classiques mis à jour et de nouveaux titres créés pour le système – ou vous pouvez coder les vôtres. Par à la magie informatique moderne, ce Next peut être amélioré en installant un Pi Zero en tant que coprocesseur.