ZTE met à jour son Axon 30 avec un capteur selfie sous l’écran

L’année dernière, le ZTE Axon 20 5G aura été le premier téléphone au monde à être doté d’une caméra frontale sous l’écran. Il n’est donc pas surprenant que son successeur persévère avec la nouvelle technologie, améliorant à la fois les performances et l’intégration du capteur selfie avec l’écran sous lequel il se trouve. Cet écran est un AMOLED de 6,92 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution FHD +. Retournez le téléphone et vous trouverez une configuration arrière à quatre caméras composée d’un capteur photo principal de 64 MP, d’un objectif ultra-large de 8 MP et d’un objectif macro de 5 MP, ainsi que d’un capteur de profondeur de 2 MP. Cet Axon 30 est équipé d’un Snapdragon 870, jusqu’à 12 Go de RAM et d’une batterie de 4200mAh. C’est un combiné uniquement disponible en Chine pour le moment, mais ZTE dit qu’un déploiement mondial est pour bientôt.