Zippo s’associe avec le Street Artiste D*Face à l’occasion du premier London Mural Festival

Zippo, la marque de briquet légendaire collabore désormais avec l’artiste contemporain et urbain de renommée mondiale D*Face, pour la création d’une fresque murale de 7 mètres par 11 mètres, dans le cadre de son partenariat avec le premier London Mural Festival. Cette collaboration a pour objectif de célébrer le lancement de la dernière innovation de Zippo, en matière de design, le nouveau procédé d’impression 540 Color. Avec plus de 300 000 designs créés depuis 1932, Zippo est passionné par l’expression créative individuelle. Le partenariat Zippo x D*Face et la Street Art Collection de briquets tempête est le dernier d’une série de collaborations artistiques visant à célébrer l’art sous toutes ses formes.

Zippo a collaboré avec l’artiste contemporain et urbain de renommée mondiale D*Face, pour créer une fresque murale de 7 mètres par 11 mètres, dans le cadre de son partenariat avec le premier London Mural Festival. Cet événement a pour but de célébrer le lancement de sa dernière innovation en matière de design, le nouveau procédé d’impression 540 Color.

L’œuvre d’art monumentale présente une nouvelle version de l’un des motifs “Stripe” emblématiques de D*Face. Il s’agit d’un autoportrait subversif, qui combine les médias pop et l’imagerie, non seulement comme un commentaire satirique de la consommation de contenu au 21e siècle, mais aussi comme un clin d’œil au statut d’icône de la culture pop de Zippo, et à son engagement envers l’expression individuelle.

Cette fresque, située sur le côté du Theatro Technis Theatre de Kings Cross, à Londres, fait partie des 40 fresques et animations artistiques de grande envergure, présentes tout au long du mois de septembre dans le cadre de la célébration des arts de la rue, dans la capitale londonienne.

Les visiteurs pourront également s’immerger dans la Maison Zippo, située derrière la fresque murale de D*Face à King’s Cross. Cet espace unique en son genre offrira aux fans une immersion complète dans le Street Art, avec des expériences live des artistes participants tout au long du week-end d’ouverture, du 4 au 6 septembre. La fresque devant être terminée le 5 septembre, les fans auront l’occasion unique de voir de près le processus artistique de D*Face pendant leur visite.

La fresque a également été capturée pour une édition limitée Zippo, le célèbre briquet tempête. Cette toile qui s’adresse à l’expression personnelle, utilise le nouveau procédé de coloration 540 Color. Cette dernière innovation de la marque permet à Zippo d’ajouter n’importe quel motif, en couleur, au briquet tempête, en épousant tous les bords et surfaces – créant ainsi un son et des visuels, qui reflètent le design de la fresque de notre époque.

D*Face a déclaré : “Je suis honoré de participer à ce projet avec une marque historique comme Zippo. Je suis né et j’ai grandi à Londres et je me suis habitué à utiliser ses rues comme toile toute ma vie, il me semblait donc naturel de participer au tout premier London Mural Festival. Quant au briquet lui-même, j’ai pris l’habitude d’accepter que mes peintures murales comme temporaires, mais c’est formidable que celle-ci ait une forme de permanence miniaturisée que vous pouvez glisser dans votre poche. C’est cool de penser qu’un briquet est devenu ce conduit atypique de l’art urbain”.

Le briquet D*Face en édition limitée fait partie de la nouvelle collection Zippo Street Art qui comprend des créations de quatre artistes : D*Face, Marija Tiurina, Pref et Tristan Eaton, ainsi qu’un briquet sur mesure du London Mural Festival. Suivez le parcours créatif de Zippo x D*Face sur Facebook (@Zippo), Instagram (@OriginalZippo) et Twitter (@Zippo).



Editions limitées Zippo X D*Face, Tristan Eaton, Maria Tiurina, Pref, London Mural Festiva, 75 €