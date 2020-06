Zero Motorcycles x Filson, un parfum d’aventure

Le spécialiste des vêtements conçus pour les grands espaces Filson s’est associée à Zero Motorcycles, leader du marché de la moto électrique, pour customiser et équiper un modèle de Zero DSR, à l’occasion de la sortie de sa nouvelle collection Alcan.

Cette collection est la première ligne de vêtements de protection de la marque, spécialement adressée aux amateurs de deux-roues. Elle sera dévoilée en même temps que la moto customisée Zero DSR le 24 juillet prochain. Filson, c’est 122 ans d’expérience dans la fabrication de vêtements dédiés aux milieux les plus exigeants.

« Les motards portent du Filson pour rouler depuis des décennies, notamment pour la praticité et la durabilité des produits. Cette nouvelle collection est donc une évolution très naturelle pour nous », explique Alex Carleton, directeur créatif de Filson. L’aventure et l’attrait pour les grands espaces sont deux des nombreux points communs qui lient les deux marques américaines. « Une collaboration avec Filson était aussi évidente que simple à mettre en place. Voilà ce qu’il est possible de concrétiser quand deux marques sont en adéquation sur le plan de l’esthétique et des idées », détaille Dan Quick, responsable marketing de Zero Motorcycles. Un modèle unique, la Zero DSR x Filson, customisée par Filson et rééquipée avec les pièces de la collection Alcan, incarne parfaitement l’esprit d’aventure de cette collab’.