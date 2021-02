Zero Motorcycles offre un Rapid charger pour l’achat d’une Zero SR/F 2020

Le marché des véhicules électriques est en pleine expansion. Quid de celui des motos ? C’est de moines moins un marché de niche. Justement, Zero Motorcycles a su tirer son épingle du jeu depuis sa création en 2006 et se positionner comme leader sur ce marché encore jeune.

Primé dès sa sortie, le modèle 2020 de la Zero SR/F a reçu un très bel accueil de la part du public. Impossible de passer à côté de son couple de 190 Nm. La SR/F offre une accélération et des performances exceptionnelles, associées à une expérience de conduite révolutionnaire… En silence.

Sur la SR/F, une recharge complète à domicile coûte généralement 2 € et permet de parcourir jusqu’à 259 km en une seule fois. Le Rapid Charger augmente la capacité de charge embarquée à 12kw (sur la version Premium) ou 9kw (sur la version Standard), réduisant de moitié le temps de charge de la SR/F Premium et permettant à un modèle Standard d’être rechargée trois fois plus vite. Équipée de cette option de charge, la SR/F Premium n’aura besoin que d’une heure pour passer de 0 à 95% de batterie.