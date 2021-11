Zero Motorcycles dévoile sa toute nouvelle Zero SR

Zero Motorcycles, le leader mondial des motos et des groupes motopropulseurs électriques, vient d’annoncer de nouveaux produits et technologies inédites. À commencer par sa toute nouvelle Zero SR et ses nouvelles batteries lithium-ion Z-Force, qui bénéficient d’une capacité revue à la hausse, avec une densité plus importante.

Construite sur la même plateforme primée que la SR/F, son homologue haute performance, la SR 2022 est équipée de série du moteur ZF 75-10 et bénéficie du système d’exploitation Cypher III+, de la batterie ZF 14,4+ kWh (qui peut voir sa capacité étendue à 17,3 kWh via le Cypher Store). De plus, la SR pourra recevoir la plus grosse batterie disponible sur une Zero grâce au Power Tank optionnel (disponible début 2022) pour augmenter la capacité totale jusqu’à 20,9 kWh. Les propriétaires de SR pourront désormais accéder aux bornes de recharge publiques à l’aide du chargeur embarqué Mennekes (Type II). La SR 2022 est d’ores et déjà disponible en version Graphite au prix de 18 990€.

“Zero Motorcycles est la marque qui a défini le segment de la moto électrique. Nous avons donc le devoir de réaliser des avancées majeures, plutôt que de nous contenter uniquement de simples améliorations”, a déclaré Sam Paschel, PDG de Zero Motorcycles. “L’autonomie, et par conséquent la capacité de la batterie, sont un élément essentiel de la technologie. Elles conditionnent l’expérience du pilote et contribuent à l’adoption de la motorisation électrique. C’est pourquoi nous nous sommes concentrés sur cette innovation majeure qui sera proposée de série sur nos modèles 2022”.

Dans sa dernière version, Cypher, le système d’exploitation propriétaire de Zero Motorcycles, permet aux propriétaires de ces modèles d’accéder à des mises à jour à la demande pour profiter de nouvelles fonctionnalités. Cypher III+ marque en effet l’arrivée du Cypher Store, qui offre la possibilité de personnaliser sa moto, soit via l’application mobile Zero Motorcycles, soit en ligne sur le site. Parmi les premières options rendues disponibles par cette nouvelle version, la recharge accélérée, une autonomie, une vitesse et des performances accrues, le mode Parking, les poignées chauffantes ou encore l’affichage de la navigation sur le tableau de bord.

Des batteries de dernière génération

Déclinées dans deux capacités de 14,4+ kWh et 15,6+ kWh, ces batteries de dernière génération bénéficient d’une conception innovante et d’une toute nouvelle architecture. Le « + » indique que chaque modèle peut voir sa capacité encore augmenter jusqu’à 17,3 kWh en option. Les deux déclinaisons de batterie seront disponibles sur les versions 2022 des SR/S et SR/F (uniquement en version 15,6+ kWh sur cette dernière) ainsi que du tout dernier Roadster de Zero Motorcycles, la SR.

Mais ce n’est pas tout ! En maximisant la capacité de la nouvelle batterie et en l’associant au Power Tank en option qui sera disponible au premier trimestre 2022, les clients pourrontdisposer de pratiquement 21 kWh. De quoi bénéficier d’une autonomie de 365 km en usage urbain, et de 182 km sur autoroute à une vitesse de 113 km/h.