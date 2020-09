Zepp dévoile sa montre connectée Zepp E

Zepp a dévoilé sa ligne revisitée de montres connectées et a donné le coup d’envoi à la série Zepp E. Alors que le bien-être s’impose au cœur des préoccupations de chacun en cette année 2020, la toute nouvelle série Zepp E associe la puissance de l’intelligence artificielle (IA) à des technologies de pointe, pour transformer les données de santé essentielles en informations utiles, et ainsi aider les utilisateurs à surveiller plus efficacement leur bien-être physique et mental.

Rehaussée d’un cadran 3D incurvé sans lunette, et à affichage permanent, Zepp E propose une étanchéité de 5 ATM. Cette Zepp E est équipée d’une série de fonctions permettant de surveiller son bien-être, notamment grâce au suivi du sommeil et de la saturation du sang en oxygène (SpO22). Le tracker ultra-performant analyse les différentes phases de sommeil – léger, profond et paradoxal (REM)3 – ainsi que le temps d’éveil, et enregistre même des siestes de 20 minutes4. La montre révèle ensuite à l’utilisateur son score de sommeil global, afin de l’aider à évaluer la qualité de son sommeil et de sa respiration. Équipée d’un cardiofréquencemètre intégré, la montre connectée assure également le suivi du stress en permanence, 24h/24 et 7j/7, et mesure les niveaux d’anxiété grâce à une mise à jour OTA5. L’utilisateur peut ainsi veiller à son bien-être mental.

La série Zepp E intègre 11 modes sport dont la marche, la course d’intérieur et d’extérieur, le cyclisme, la natation en piscine, l’escalade et même le ski. Les modèles offrent également une étanchéité jusqu’à 5 ATM permettant à leurs propriétaires de suivre leurs performances sous l’eau. Pour les sportifs les plus aventuriers, la montre Zepp E est par ailleurs équipée du suivi SpO2 – un important indicateur de santé, tout particulièrement en altitude et dans les environnements à faible teneur en oxygène, mais aussi en cas de pratique sportive extrême, notamment lors d’un marathon ou d’une séance intensive en salle de fitness.

Équipée d’un écran AMOLED aux tonalités vives, la montre Zepp E se décline en deux modèles remarquables : la Zepp E Circle au cadran rond et la Zepp E Square au cadran rectangulaire. Avec une expression synonyme d’un savoir-faire d’excellence, le cadran 3D incurvé en verre noir de jais exempt de lunette se distingue par ses lignes épurées à la géométrie parfaite, pour un design exceptionnel et résolument contemporain. Composée d’un fond en acier inoxydable poli rehaussé d’un verre en 3D, cette montre se démarque par son extrême finesse. Grâce aux dizaines de cadrans proposés et aux multiples bracelets déclinés dans une large palette de coloris et de matières – notamment le métal, le cuir et le fluoroélastomère, –, la montre s’adapte à toutes les envies et à tous les styles. Avec tout juste 9 mm d’épaisseur, la série Zepp E revendique un confort et une légèreté remarquables. Garde-temps d’exception, les différents modèles se prêtent à toutes les occasions, de jour comme de nuit, et procurent jusqu’à 7 jours d’autonomie8 pour une recharge pleine.

La Zepp E est disponible en Franceà partir de 249,99 € sur www.zepp.com/