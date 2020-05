Zenimation, à découvrir le 22 mai sur Disney+

Une nouvelle série de programmes courts en 10 épisodes signée Walt Disney Animation Studio, arrive le 22 mai sur Disney+

Déconnectez-vous, relaxez-vous et ravivez vos sens l’espace d’un instant avec « Zenimation » des studios d’animation Walt Disney, une expérience sonore et visuelle dans un environnement animé. Que ce soit Bébé Vaiana répondant à l’appel de l’océan, Anna et Kristoff se promenant dans une forêt givrée, ou Baymax et Hiro Hamada survolant San Fransokyo, ces séquences emblématiques dans des environnements grandioses deviennent une expérience sonore comme aucune autre, rythmée par le son des vagues, de la forêt recouverte de glace et d’envolées vertigineuses. « Zenimation » rend hommage au formidable héritage laissé par les artistes visuels et sonores des studios d’animation Walt Disney.

Production Walt Disney Animation Studios, imaginée et montée par David Bess.

L’intégralité des 10 épisodes sera disponible le 22 mai sur Disney+