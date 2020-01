Zanco tiny t2, le téléphone mobile 3G de la taille d’un pouce qui tient une semaine

Comme les smartphones sont de plus en plus volumineux, chez Stuff, nous recherchons parfois un truc plus petit. Ce minuscule t2 Zanco (69 $) pourrait aller un peu trop loin. Ce téléphone ridiculeusement petit passerait dans la poche à briquet d’un jean. Mais malgré ses mensurations (61×30×16,5 mm pour 31 g), il ne manque pas de fonctionnalités: 3G ; veille sur une semaine ; Bluetooth ; lecture de musique ; photo et caméra vidéo.

Vous pouvez même jouer à des jeux comme Doodle Jump et Crossy Road sur son écran 128×96 pixels. Certes. vous ne saisirrez pas de clichés top avec ce Zanco, ni ne rendrez votre nouvel iPhone jaloux. Mais comme plan B lorsque votre smartphone chéri sera à court de jus, ce mobile bon marché fait l’affaire