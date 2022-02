Zalando propose désormais des produits et accessoires Apple et Beats

À partir d’aujourd’hui, Zalando propose sur sa plateforme les produits Beats – parmi

lesquels les écouteurs Beats Fit Pro – en France, en Autriche, en Allemagne, en Italie et

en Suisse. L’Apple Watch, les AirPods, les HomePods ainsi que des accessoires Apple seront disponibles sur ces mêmes marchés à partir du 2 février.

Andreas Roedl, vice-président de la catégorie Homme chez Zalando, commente : “Chez Zalando, nous pensons que la mode et la technologie sont étroitement liées. Les accessoires tels que les écouteurs, les montres connectées ou les coques de smartphone sont devenus des pièces de mode à part entière qui complètent le style des gens. Proposer les accessoires tech les plus recherchés nous rapproche encore un peu plus de notre ambition : être le point de départ de la mode et du lifestyle pour nos clients.”