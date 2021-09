Zalando célèbre son espace de shopping Seconde Main

Zalando, première plateforme de mode et de lifestyle en Europe, lance sa campagne “Zalando SECONDE MAIN, en toute simplicité”, “Drama Free” dans sa version anglaise, pour célébrer le premier anniversaire de sa catégorie de vêtements d’occasion.

Lancée aujourd’hui, la campagne “Zalando SECONDE MAIN, en toute simplicité.” s’exprime en affichage, digital, en contenus sur les réseaux sociaux ainsi qu’à travers un spot tv réalisé par Alice Moitié, qui s’inspire des défis quotidiens et “des drames” que l’on peut rencontrer lors de la vente et l’achat de vêtements d’occasion. Ce spot met en exergue la simplicité et la fiabilité de l’expérience shopping Zalando seconde main. Les mêmes conditions pratiques de livraison et de retour, associées à des méthodes de paiement faciles, des articles de qualité garantie et une expérience numérique fluide, contribuent à une expérience seconde main de qualité supérieure.

Pour marquer davantage ce premier anniversaire, une brochette de célébrités internationales tels que Omar Rudberg, Actrice et chanteuse, Julia Wieniawa, Acteur et LGBTQA+ activiste, Lola Rodriguez, et l’acteur Italien Pietro Turano. Tous ont constitué leur sélection d’articles seconde main que l’on trouve sur Zalando et que l’on pourra acheter sur le site. La collection d’articles de ces célébrités sera lancée le 27 septembre.

En France, un certain nombre d’activations street marketing et digitales viennent compléter la campagne s’appuyant sur des messages amusants autour de l’Art de se plaindre à la Française. Inspirés de situations pour lesquelles les français adorent se plaindre : les trains en retard, le métro bondé, les prévisions météo incertaines, les bruits dérangeants au cinéma, ils reflètent les tracas de la vie quotidienne qui peuvent s’apparenter à ceux rencontrés lorsque l’on achète des articles seconde main en ligne. Une manière toujours d’illustrer les solutions apportées par le service Zalando. Enfin une expérience immersive sera proposée du 30 septembre au 6 octobre dans la salle des piliers, espace situé à l’intérieur de la station de métro Saint Lazare. Les passants pourront découvrir la variété et les fonctionnalités de l’offre Seconde Main disponible sur Zalando.fr.

“Les articles d’occasion jouent un rôle clé dans notre volonté d’être le point de départ de la mode”, déclare Torben Hansen, VP Recommerce chez Zalando, “Au cours de l’année écoulée, nous avons reçu des commentaires très positifs sur notre catégorie d’articles d’occasion – les clients apprécient le haut niveau de confort et de commodité que nous offrons. C’est pourquoi nous avons placé notre proposition de commodité au centre de notre dernière campagne pour les articles d’occasion. “Zalando SECONDE MAIN, en toute simplicité” représente ce qu’est l’expérience de vendre et d’acheter des vêtements d’occasion : le plaisir de faire du shopping, la fraîcheur et l’expression de soi avec une consommation de mode plus durable et une commodité inégalée.”