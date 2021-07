Yoyo S, l’enceinte à emporter absolument à la plage

L’enceinte Yoyo S compacte trouve sa place dans n’importe quel sac de plage et, avec une profondeur de seulement 67 millimètres, se révèle particulièrement portable. Cette enceinte Bluetooth au son puissant peut compter sur deux haut-parleurs large bande, un woofer pour le grave et un radiateur passif. Sitôt sortie, cette enceinte compacte et pratique est prête à lire les premiers morceaux au bord du lac et peut briller avec toutes sortes d’extras : un contrôle gestuel, par exemple, garantit que la lecture peut être lancée, mise en pause ou une chanson ignorée même avec de l’écran solaire plein les mains – seuls divers gestes de balayage sur le panneau intégré sont nécessaires. De plus, la Yoyo S dispose d’une fonction mains libres et peut recharger les batteries de smartphone vides grâce à son port USB intégré. Si le boîtier Bluetooth compact ne se trouve pas sur la plage ou à un barbecue, le tissu en laine de haute qualité du tisserand britannique Marton Mills fait également de l’enceinte un point culminant du design dans le salon. Les matériaux de ce bijou audio ont également été spécialement traités pour garantir que la Yoyo S résiste aux agressions extérieures pour en faire le parfait compagnon d’été.

Yoyo S, 149 € en coloris gris clair, gris foncé, bleu et vert