Yamaha YH-L700A, l’immersion audio totale

Écoutez vers le haut, vers le bas et tout autour…

Vous pensez que le son surround est immersif ? L’intelligence 3D Sound Field de Yamaha vous plonge tête première dans les harmonies. Face au 360 Audio de Samsung et au Spatial Audio d’Apple, la marque japonaise canalise son héritage home cinéma pour construire une véritable bulle de vibrations virtuelles autour de votre bonce.

Mais c’est la technologie de suivi de la tête du nouveau YH-L700A de Yamaha (499 €) qui le rend encore plus spécial : inclinez votre caboche et la scène sonore multidirectionnelle réagira à vos mouvements en temps réel, afin que vous puissiez explorer physiquement cette immersion sonique. L’optimiseur d’écoute de Yamaha, qui déploie des microphones à l’intérieur des oreillettes, adapte en permanence la lecture à l’ajustement et à l’environnement. Les boîtes antibruit sont également dotées d’un mode d’arrière-plan ambiant, d’un mode d’écoute pour un son plus riche à des volumes plus faibles, ainsi que d’une autonomie de batterie prévue de 34 heures. Les divers effets peuvent être personnalisés via l’application Headphones Controller de Yamaha.