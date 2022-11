Yamaha YH-5000SE, haute précision sonique

Un joyau audiophile de haute précision entre True Sound, qualité d’écoute et confort exceptionnel.

Yamaha annoncer le futur lancement de son nouveau casque Hifi haut de gamme : le YH-5000SE. Ce casque sera disponible fin janvier 2023 pour 5499 €. Ce casque d’exception au son unique bénéficie d’une qualité de fabrication exceptionnelle. Développé sur le concept d’offrir le meilleur du son, l’YH-5000SE invite les passionnés à s’immerger totalement dans leur musique et leurs contenus préférés.

En se concentrant sur les trois éléments clés que sont l’équilibre tonal, la dynamique

et l’image sonore, Yamaha s’assure que toutes les voix détaillées et les nuances

subtiles des artistes sont reproduites avec précision, que le dynamisme énergique est

entendu sans distorsion et que l’expression spatiale transmet pleinement

l’enthousiasme d’une salle de concert pleine à craquer – pour offrir une expérience

musicale qui donne l’impression de pouvoir toucher l’artiste. L’YH-5000SE comprend

des accessoires spécifiques, notamment deux types d’oreillettes et de câbles

détachables, fabriqués à partir de matériaux soigneusement sélectionnés, ainsi

qu’un support dédié. Ce casque haut de gamme s’appuie sur l’héritage de la

marque pour offrir une expérience d’écoute véritable pleine d’émotions qui rend la

musique plus réaliste et mémorable.

Pour atteindre ce concept ultime True Sound, Yamaha a réuni son haut-parleur

ORTHDYNAMIC original, couplé à d’autres technologies audio uniques et des matériaux haut de gamme pour atteindre une qualité de fabrication exceptionnelle et un confort remarquable. Ainsi, l’utilisateur en oublie presque qu’il porte un casque, grâce à la compétence hors pair des artisans expérimentés de l’usine dédiée (entièrement fabriqué au Japon). Le YH-5000SE se caractérise par une reproduction fidèle sur l’ensemble du spectre sonore, qu’il s’agisse des instruments de musique ou des voix. En tirant parti des dernières technologies, Yamaha a reconstruit son haut-parleur ORTHODYNAMIC original et utilisé une membrane fine et légère afin d’obtenir un contraste dynamique entre l’immobilité et le mouvement. Ce casque procure également un suivi précis des changements sonores les plus subtils et fournit une expression complète des basses fréquences avec un volume riche et une transparence extraordinaire. La grande réactivité de la membrane, qui est nettement plus légère qu’un haut-parleur dynamique conventionnel, permet d’articuler les fines nuances et même l’atmosphère de la musique. Des amortisseurs d’air à micro-perforation à haute perméabilité disposés des deux côtés garantissent que le mouvement de la membrane peut être correctement contenu, afin de reproduire avec précision le dynamisme de la musique sans dégradation.

Afin d’obtenir un confort d’usage optimal, le casque YH-5000SE est doté d’un cadre ultra léger en magnésium qui permet au corps de ne peser que 320 grammes. Il est équipé d’un bandeau à deux couches qui répartit uniformément la charge sur la tête et optimise la pression latérale. Par ailleurs, un curseur à réglage progressif permet un ajustement précis. En outre, il est muni d’un mécanisme de pivotement incliné qui stabilise en douceur la pression de surface en inclinant l’axe de rotation du pivot et en offrant une certaine mobilité verticale. Cela permet ainsi de s’adapter parfaitement à la tête et aux oreilles, même lorsqu’il est porté toute la journée, tout en offrant à l’utilisateur une performance d’utilisation optimale pour une immersion totale dans la musique

Un ajustement confortable est absolument essentiel pour permettre aux auditeurs de

s’immerger dans le son, en particulier lors d’une écoute prolongée. Pour que les utilisateurs puissent le faire selon leurs propres préférences, deux types d’oreillettes sont inclues avec le YH-5000SE : en cuir et en daim. Les oreillettes en cuir associent un cuir synthétique perforé très souple sur la périphérie extérieure à une maille bien ventilée sur la circonférence intérieure pour obtenir une image sonore finement profilée et un champ sonore clair. Les oreillettes en daim utilisent le Toray Ultrasuede, un matériau non tissé luxueux et hautement fonctionnel avec le daim, pour son utilisation non seulement dans la mode et la décoration intérieure – fournissant un ajustement enveloppant souple et un son superbement doux et chaud. De plus, deux câbles détachables sont proposés pour une flexibilité encore plus grande et pour profiter de la différence de son. Le corps du câble est constitué d’un câblage OFC argenté, permettant une expansion sonore et spatiale remarquablement naturelle.