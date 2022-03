Yamaha lance ses nouveaux écouteurs True Wireless sans fil TW-E5B

Yamaha dévoile ses nouveaux écouteurs True Wireless sans fil : les TW-E5B. Dotés d’un design élégant, les nouveaux TW-E5B offrent des fonctionnalités complètes et sont polyvalents. Idéaux, ils conviennent parfaitement aux utilisateurs qui font attention à leur audition tout en privilégiant un son parfait. Ils viennent compléter la gamme TRUE SOUND de Yamaha, offrant un son vocal et instrumental clair et très réel, rapprochant les auditeurs de l’artiste, ce que seule une marque comme Yamaha avec plus de 130 ans d’histoire dans la fabrication d’instruments de musique peut réaliser. La conception avancée du micro offre des appels d’une clarté cristalline, idéale pour le travail à distance, tandis que la fonction de son ambiant et le mode de jeu offrent une polyvalence pour toutes les situations. La technologie unique Listening Care de Yamaha fournit une égalisation intelligente à n’importe quel volume pour permettre une écoute musicale en toute sécurité.

Le haut-parleur de 7 mm et la buse sont placés sur le même axe que le conduit sonore, éliminant ainsi les obstacles entre le conduit sonore et la sortie. En pilotant la membrane rapidement et avec précision en réponse au signal d’entrée, une gamme claire de hautes fréquences peut être reproduite. Avec la conception interne des écouteurs, Yamaha a réalisé une structure avec peu de saillies pour éviter les interférences de bruits et d’échos inutiles. De plus, un évent est prévu à l’arrière des oreillettes pour contrôler la contre-pression générée par le haut-parleur. Cela maximise l’utilisation de l’air à l’intérieur des écouteurs et conduit à la reproduction d’une gamme de grave riche avec une sensation tridimensionnelle.

La conception du boîtier bénéficie d’une « forme spéciale » pour s’adapter au conduit auditif pour un plus grand confort. La taille de la cavité auriculaire varie considérablement d’une personne à l’autre. La forme ovale des oreillettes permet à l’utilisateur de faire pivoter les oreillettes pour s’adapter à n’importe quelle position lorsqu’elles sont portées. Quatre tailles d’embouts sont fournies, qui peuvent être remplacées en fonction de la taille des oreillettes gauche et droite de l’utilisateur. Ces trois caractéristiques assurent une étanchéité confortable, permettant aux utilisateurs de profiter d’une large gamme de fréquences sonores, pendant une période prolongée.

Ces nouveaux écouteurs True Wireless TW-E5B intègrent la technologie exclusive Yamaha « Listening Care » qui optimise l’expérience d’écoute. Ils procurent un son hautement immersif qui exprime la musique avec un haut degré de dynamisme pour rester fidèle aux compositions initiales des artistes. En raison de la nature de notre audition, lorsque nous écoutons de la musique à faible volume, nous ressentons souvent un manque de hautes et de basses fréquences. Pour entendre ces sons difficiles à entendre, nous augmentons souvent le volume de manière excessive. Écouter à un volume excessif pendant de longues périodes peut endommager nos oreilles et augmenter le risque de perte auditive.

Afin d’éviter un volume excessif, Yamaha Listening Care équilibre les hautes et basses fréquences difficiles à entendre afin que l’équilibre original de la musique soit maintenu. Cela permet de profiter de sa musique même à un volume plus faible sans avoir à l’augmenter excessivement.

Écouteurs True Wireless TWE5B, 159 € Disponibilité : mi-avril 2022