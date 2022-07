Yamaha lance ses nouveaux écouteurs True Wireless sans fil à réduction de bruit TW-E7B

Yamaha dévoile aujourd’hui ses nouveaux écouteurs True Wireless sans fil dotés de la technologie ANC : les TW-E7B.



Fabriqués en utilisant uniquement les meilleurs composants et parfaitement combinés avec les technologies d’origine Yamaha, les écouteurs sans fil à réduction de bruit active TW-E7B atteignent un niveau de performances sonores et de confort inégalés. Les TW-E7B bénéficient de toute l’expertise de Yamaha en matière de réglage acoustique et offrent une large dynamique, une clarté remarquable et une superbe réponse sur l’ensemble du spectre de fréquences pour offrir à l’utilisateur une expérience incroyablement réaliste. Ils présentent une structure avec une conception unique et ergonomique laissant entrevoir une forme ovale légèrement incurvée qui reste bien ajustée dans l’oreille en toutes circonstances pour procurer un maintien idéal et un son riche.

Ils sont dotés d’un haut-parleur de 10 mm et la buse sont placés sur le même axe que le conduit sonore, éliminant ainsi les obstacles entre le conduit sonore et la sortie. En pilotant la membrane rapidement et avec précision en réponse au signal d’entrée, une gamme claire de hautes fréquences peut être reproduite. Avec la conception interne des écouteurs, Yamaha a réalisé une structure avec peu de saillies pour éviter les interférences de bruits et d’échos inutiles. De plus, un évent est prévu à l’arrière des oreillettes pour contrôler la

contre-pression générée par le haut-parleur. Cela maximise l’utilisation de l’air à l’intérieur des écouteurs et conduit à la reproduction d’une gamme de grave riche avec une sensation tridimensionnelle.

Les TW-E7B bénéficient de la technologie Advanced ANC développée par Yamaha qui laisse place à un son exceptionnellement clair et précis avec toutes les nuances d’origine. L’utilisateur peut ainsi s’immerger complètement et ressentir la musique telle que l’artiste l’a composée sans être importuné par les bruits extérieurs. L’algorithme unique de Yamaha met l’accent sur la conservation et la musique tout en bloquant le bruit externe.Les TW-E7B intègrent la technologie exclusive Yamaha « Advanced Listening Care » qui

optimise l’expérience d’écoute en temps réel grâce aux microphones externes qui surveillent votre environnement. Ils procurent un son hautement immersif qui exprime la musique avec un haut degré de dynamisme pour rester fidèle aux compositions initiales des artistes tout en préservant notre audition.

Yamaha True Wireless TW-E7B, 279 €