Yamaha étend les fonctionnalités Google Home à l’ensemble de sa gamme multiroom Yamaha MusicCast

Yamaha, la marque de référence dans l’univers Home Audio améliore ses services en annonçant sa compatibilité avec l’assistant Google Home et l’ensemble de ses produits compatibles MusicCast depuis 2015 en France.

Google Assistant permet le contrôle vocal des appareils Yamaha MusicCast compatibles via Google Assistant. Il sera désormais possible d’utiliser ses appareils Google Home, Android ou iOS avec l’application Google Assistant pour contrôler par exemple son Home Cinéma Yamaha MusicCast à l’aide de commandes vocales, régler les volumes, jumeler ses autres pièces, etc… Pour utiliser cette fonction sur les produits Yamaha MusicCast. il faudra simplement dire « Ok Google » pour utiliser l’Assistant Google intégré aux

Cette compatibilité concerne plus de 15 produits audio actuels, y compris des enceintes sans fil, des amplis-tuners AV, des barres de son et la platine vinyle, afin de permettre une intégration plus poussée avec les périphériques et les services de Google Home.

Yamaha conçoit des produits audio avec une technologie de pointe qui évolue et se développe. Avec MusicCast, les utilisateurs peuvent accéder à de multiples radios et de services de diffusion, à des milliers d’artistes et à des millions de chansons. Il est possible de contrôler ses appareils avec un large choix d’assistants vocaux, qu’il s’agisse d’Alexa, de Google ou de Siri.

L’accès aux services de streaming intégrés est disponible via l’application Yamaha MusicCast qui permet la lecture sur un seul ou plusieurs périphériques MusicCast dans toute la maison. MusicCast permet également la lecture audio de la musique stockée sur des appareils mobiles et pour les barres de son et les amplis-tuners AV, des sources audio connectées de manière externe comme le son du téléviseur. Les appareils MusicCast sont compatibles haute résolution. Le contrôle vocal est disponible via Google Assistant et les appareils Alexa.