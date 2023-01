Yamaha dévoile ses nouveaux écouteurs True Wireless, les TW-E3C

Innovants, ils intègrent de nouvelles fonctionnalités pour offrir une qualité d’écoute et un confort exceptionnel.

Yamaha annonce le lancement de ses nouveaux écouteurs sans fil True Wireless TW-E3C (129 €). En tant que troisième génération, les TW-E3C intègrent des fonctionnalités normalement présentes dans des écouteurs plus chers tels que le son ambiant et le mode de jeu, tout en restant les écouteurs les plus abordables de la marque. Les nouveaux TW-E3C procurent une utilisation idéale, confortable et facile pour les utilisateurs de smartphones, qui sont en déplacement et veulent profiter d’une variété de contenus.

Grâce aux technologies acoustiques, les TW-E3C bénéficient d’une reproduction musicale qui combine des fréquences moyennes et hautes fréquences claires (balance tonale), une grave profond (dynamique) et la largeur du son entre le canal gauche et droit (image sonore). Ils adoptent des fonctionnalités supplémentaires offrant des performances polyvalentes et de haute qualité, y compris une excellente qualité d’appel. Le mode Ambient Sound est inclus ainsi que le mode amélioré à faible latence – idéal pour jouer

ou regarder du contenu vidéo et contrôler l’application, y compris le réglage de l’égaliseur avec l’application Headphone Control. La conception du haut-parleur et de la buse se trouve sur le même axe sonore. Cette configuration élimine autant que possible les obstacles à la sortie du son et le signal d’entrée est délivré au tympan de la manière la plus directe. La musique, avec des qualités vocales plus élevées, est nette et claire.

Pour les appels vocaux, les TW-E3C sont équipés de quatre microphones MEMS hautes performances pour la collecte du son, deux sur le côté gauche et deux sur le côté droit. La direction de la source sonore est estimée en calculant la différence de volume et de temps d’arrivée aux quatre microphones pour capturer avec précision la voix. En outre, Qualcomm cVc (Clear Voice Capture) sépare la voix du bruit et empêche le bruit d’être transmis en réduisant les voix ambiantes et le bruit pour obtenir des performances vocales supérieures pour une communication claire au téléphone et dans les vidéoconférences. Ils fournissent également une fonction multipoint qui permet à deux appareils Bluetooth d’être connectés simultanément à une seule paire de TW-E3C. Si l’utilisateur profite d’un film sur sa tablette lorsqu’il reçoit un appel sur son smartphone, il peut facilement répondre à l’appel sans avoir à passer manuellement à l’autre appareil.

Les TW-E3C sont équipés du mode Gaming – un mode à faible latence idéal pour jouer à des jeux ou à d’autres contenus vidéo sur des appareils portables. Le mode Ambient Sound permet d’entendre facilement les sons externes, tels que les annonces dans les transports en commun ou le bruit de la circulation. Cette caractéristique pratique rend les TW-E3C idéaux pour une utilisation dans n’importe quelle situation. Ils intègrent la mise en miroir TrueWireless qui permet une transmission indépendante gauche-droite pour une plus grande stabilité de lecture. De plus, la fonction « Role-Swap » empêche les niveaux de batterie de diminuer de manière inégale en déterminant les unités primaires/secondaires en fonction de l’état des écouteurs au moment de la connexion. Globalement, cela permet d’atteindre jusqu’à 24 heures d’écoute (9 heures + 15 heures à partir du boîtier de charge).