Yamaha dévoile sa nouvelle guitare Silent SLG200S

La nouvelle série de guitares Silent Yamaha présente une nouvelle finition Crimson Red Burst. Pensée pour le musicien nomade sans délaisser pour autant la qualité de jeu et de fabrication qui ont fait le succès des instruments Yamaha, la Silent Guitar va surprendre les utilisateurs par son confort de jeu et ses possibilités surprenantes sur scène comme en studio. Ce concept unique offre à tous les guitaristes une expérience unique. Avec un profil de manche plus fin et une action plus basse, cette nouvelle SLG200S offre une approche unique de la guitare classique et des sensations d’une guitare Folk. Elle est maintenant en plus équipée du performant système SRT pour garantir des performances acoustiques incroyables.

SLG200S/N, 864 €