Xubaka, la moto électrique made in France 100% personnalisable sera au CES Las Vegas 2022

Imaginée et conçue au Pays-Basque par des passionnés de deux-roues et d’expériences outdoor, Xubaka est une moto 50 cc, électrique et entièrement personnalisable. Commercialisée depuis avril 2021, la moto se distingue par son look vintage et sa fabrication sur-mesure. Ce produit unique, offrant une expérience inégalée aux utilisateurs, sera présenté au CES Las Vegas 2022.

En 2018, Benoit Marty, Président fondateur, passionné de deux-roues et ingénieur de formation, lance son entreprise Sodium Cycles “avec pour objectif de concevoir et commercialiser des véhicules électriques proposant une autre vision du deux-roues, basée sur des technologies propres et efficientes, ainsi qu’une approche client de qualité”. Son premier modèle, Xubaka, est une moto électrique, dont les composants sont produits par un réseau d’une vingtaine de petites entreprises et artisans locaux, majoritairement basés dans le Sud Ouest. Commercialisée depuis avril 2021, Xubaka a déjà séduit particuliers et entreprises par son approche différenciante et son positionnement local.

“En imaginant Xubaka, nous avons voulu nous adapter à la société d’aujourd’hui et concevoir un deux-roues à faible impact sur l’environnement, performant, adapté aux usages des consommateurs, qui l’utilisent autant pour des trajets loisirs que pour des trajets professionnels”, explique Benoît Marty. Électrique et dotée d’un système de régénération passive permettant de récupérer de l’énergie lors du freinage, Xubaka se distingue par son empreinte environnementale faible et son design unique. Chaque modèle est conçu à la main et personnalisable (couleurs, accessoires…) en collaboration avec l’utilisateur. Légère (57 kilos), Xubaka est dotée d’un moteur puissant et silencieux de 4kw et d’une autonomie moyenne de 45km. “100 % de nos utilisateurs apprécient la légèreté de conduite et le sentiment de confort et stabilité de Xubaka”, approuve Pierre-Yves Palueau, associé et directeur du développement du produit.

Sélectionné pour participer au CES (Consumer Electronics Show) Las Vegas, Sodium Cycles nourrit pour Xubaka de belles ambitions de développement : « une centaine de Xubaka sont disponibles dès le début du mois de décembre et certains d’entre elles vendues, nous l’espérons, avant le printemps 2022”, détaille Benoît Marty. Prochaines étapes de développement : une série de 300 modèles supplémentaires prévue pour des ventes hexagonales et européennes, le passage de la vente directe à la distribution et le lancement d’un modèle 125 centimètres cubes en 2023.