xScreen pour Xbox Series S transforme votre console en un ordinateur portable géant

Passionné de jeux Xbox, mais jaloux des consoles Switch incroyablement portables ? Heureusement, on trouve sur Kickstarter ce xScreen pour Xbox Series S (expédition en janvier 2022).

Cet engin se connecte à l’arrière de votre Xbox en quelques secondes, et quelques loquets colorés garantissent qu’elle reste en place, transformant l’ensemble en quelque chose ressemblant à un ordinateur portable extrêmement volumineux. Démarrez et vous pourrez commencer à jouer sur un écran 11,6 pouces 1080p, le son sortant des haut-parleurs intégrés. Notez que vous aurez toujours besoin d’une source d’alimentation – xScreen ne transformera pas votre Xbox en un ordinateur de poche à utiliser dans le métro – mais la charge directe signifie qu’un seul câble fera le travail. De plus, ce xScreen est assez petit pour être rangé dans un sac à accessoires Xbox.