Xplora X6 Play, la nouvelle génération de montre connectée  pour enfants

Personnalisation infinie, performances au top et des contenus à foison font de la X6 Play la meilleure montre connectée pour enfants.

La X6Play de Xplora est la nouvelle génération de montre connectée pour enfants. Plus puissante et plus personnalisable, elle est aussi plus solide que jamais, cette montre connectée dépasse de loin tous les modèles actuellement disponibles sur le marché. C’est à la fois un smartphone sécurisé pour enfants et une montre connectée innovante. Avec un meilleur processeur, un meilleur écran, plus de mémoire et un meilleur appareil photo, il n’a jamais été aussi facile de rester connecté à ses proches de manière amusante, ludique, sûre et active ! La X6 Play est proposée au prix public de 179.99 euros avec un forfait GSM à partir de 7.49 euros par mois.