Xplora sort ses montres connectées pour enfants X6 et X6 Pro

Xplora, la première marque de montres connectées pour enfants, annonce la sortie de trois nouveaux modèles en 2022. La puissante X6 représente la nouvelle génération du best-seller X5 Play et la XGO3 sera le nouveau modèle plus abordable. En outre, Xplora lancera un peu plus tard la X6 Pro, un modèle haut de gamme à la pointe de la technologie, offrant une expérience utilisateur avancée et une interaction unique avec la plateforme Goplay. La X6 et la X6 Pro sont toutes deux développées par Xplora et intègreront des technologies Qualcomm Snapdragon Wear, conçues pour des performances élevées tout en assurant la tranquillité d’esprit des parents.

Ces nouvelles montres connectées constituent d’excellents premiers smartphones pour les enfants de 4 à 10 ans. Elles sont ludiques et intègrent un compteur de pas pour inciter à l’activité physique. Avec la nouvelle X6 Pro, Xplora fait un bond en avant dans le domaine des montres connectées pour enfants. Cette nouvelle référence est basée sur la plateforme Snapdragon Wear 4100 et s’intègre au large portefeuille de services et d’applications de la plateforme Goplay de Xplora. Pour une expérience d’affichage au top, la X6 Pro sera dotée d’un écran AMOLED avec une résolution élevée pour utiliser au mieux tous les services qui accompagnent la montre.

” Xplora s’engage à fournir à ses clients des produits et services de la meilleure qualité pour permettre aux familles de se connecter en toute sécurité. Ensemble, nous allons proposer une nouvelle génération de montres connectées pour enfants avec des plateformes de services et de contenus avancées, permettant aux enfants de s’initier au monde numérique en toute sécurité. Notre collaboration avec Qualcomm Technologies, Inc. renforce cet engagement “, a déclaré M. Kirkbak.

Quoi de neuf dans le X6 Pro :

• Qualcomm Snapdragon Wear 4100

• Écran rond AMOLED pour une meilleure qualité d’image

• Technologie eSIM

• Appareil photo de 5 millions de pixels avec mode selfie

• Plus de contenu pour la personnalisation et l’engagement

• Connexion transparente avec la plateforme d’activités Xplora Goplay