Mobile World Congress : Xiaomi Watch S1 Pro, une smartwatch classique

Cette Xiaomi Watch S1 Pro mélange boîtier argenté et bracelet en cuir marron. Une smartwatch intemporelle, dont l’affichage circulaire peut parfaitement imiter les aiguilles d’une montre analogique.

L’écran tactile AMOLED de 1,47 pouces, résolution 480 × 480 est protégé des éraflures et des éraflures par du verre saphir, et les cadres environnants sont ultra-minces. Il y a aussi une couronne numérique rotative pour contrôler l’interface MIUI Watch OS sur mesure de Xiaomi, ainsi qu’un bouton de raccourci intégré dans le boîtier pour sauter directement dans une routine d’exercice.

Elle n’a peut-être pas l’air particulièrement sportif, mais la Watch S1 Pro peut suivre plus de 100 sports et activités différents. Il y a 10 programmes de course à pied, de débutant à supérieur, ainsi que des entraînements d’intervalle et d’endurance. Attendez-vous à toutes les mesures de condition physique habituelles en plus, y compris le suivi des pas et du sommeil, la cartographie GPS, la surveillance de la fréquence cardiaque et les enregistrements SpO2. Le boîtier de la montre est également étanche à 5 ATM.

Si vous prévoyez de nager ou de vous entraîner beaucoup, vous voudrez peut-être la version noire de la montre, qui est livrée avec un bracelet en caoutchouc noir au lieu de cuir marron. D’autres subtilités incluent un haut-parleur intégré pour passer des appels vocaux, le NFC pour les paiements sans contact et une fonction d’appariement transparente pour quiconque utilise un smartphone Xiaomi (ce qui pourrait bientôt être beaucoup d’entre vous, vu à quel point nous avons été impressionnés par le Xiaomi 13 Pro).

Il devrait gérer jusqu’à 14 jours entre les recharges, en fonction de la quantité d’exercice que vous suivez, et une recharge de 10 minutes sur le socle de charge fourni devrait suffire pour encore deux jours d’utilisation. Une recharge complète prend environ 85 minutes. La Xiaomi Watch S1 Pro sera en vente à partir du 8 mars en noir ou en or pour 299,99 euros.

Xiaomi a également profité de son événement de lancement du Mobile World Congress pour lancer une nouvelle paire d’écouteurs true wireless. Ces Xiaomi Buds 4 Pro sont des écouteurs intra-auriculaires haut de gamme qui combinent une suppression active du bruit, un son spatial et une longue durée de vie de la batterie.

Ils ont une prise en charge Bluetooth LDAC pour une écoute haute résolution, et l’ANC devrait pouvoir couper jusqu’à 48 dB du monde extérieur afin que vous n’ayez pas besoin d’écouter à des volumes dommageables pour les oreilles. Une nouvelle fonction de surveillance intelligente de l’ajustement vous permet également de savoir si vous obtenez une bonne étanchéité pour le meilleur confort.

Ils prennent en charge une nouvelle application compagnon pour smartphone, qui offre un choix de modes ANC (y compris la transparence), une connectivité à deux appareils et la possibilité d’activer le réglage audio dimensionnel de Xiaomi. Cela utilise le suivi de la tête pour mélanger le son spatial en temps réel, pour une expérience d’écoute plus immersive (certains diraient fantaisiste).

Xiaomi promet jusqu’à neuf heures d’écoute des écouteurs seuls, et 38 heures combinées en utilisant le boîtier de charge de style capsule. L’étui prend en charge la charge sans fil pour les recharges sans câble ou pour extraire du jus de votre smartphone (s’il prend en charge la charge sans fil inversée, c’est-à-dire).

Les Xiaomi Buds 4 Pro sont en vente à partir d’aujourd’hui, pour 250 € directement sur la boutique en ligne Xiaomi. Vous pouvez en choisir une paire en noir ou en or.