Xiaomi RedMi 9, une quad-caméra AI et une batterie gigantesque dans un smartphone à moins de 150 €

Xiaomi sort encore et toujours des smartphones ridiculement bon marché. La preuve avec le RedMi 9. Le dernier modèle d’entrée de gamme de la marque est léger sur le prix et lourd sur les fonctionnalités : il embarque une caméra quad 13 MP AI avec un objectif grand angle et macro, 6,53 pouces Écran FHD + Dot Drop, caméra selfie 8 MP, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage et une énorme batterie de 5020 mAh. Tout cela pour 150 €. La prise en charge de la double carte SIM, NFC et Bluetooth 5.0 est également incluse, et le tout est enveloppé dans un nano revêtement anti-éclaboussures qui devrait le protéger de toute aventure aquatique accidentelle. Qui dit mieux ?