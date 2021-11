Xiaomi propose en France les Xiaomi TV P1E 43’’ et 55’’

Xiaomi lance en France de nouveaux téléviseurs, les Xiaomi P1E 43’’ et 55’’, une nouvelle gamme offrant un excellent rapport qualité/prix pour ceux qui veulent un téléviseur 4K UHD connecté aux services Android TV.

Ces Xiaomi TV P1E 43’’ et 55’’ sont disponibles en France sur Amazon et Mi.com à 449 € et de 599 €. Les deux modèles profiteront d’une réduction de 100 € jusqu’au 29 novembre 2021. Les télés 4K UHD moins chères qu’un smartphone ? C’est ici que cela se passe ! Leur définition 4K UHD couplée à la technologie de compensation d’image MEMC affiche des images nettes en toutes circonstances. Côté son, la Xiaomi TV P1E 55’’ est compatible DTS-HD et Dolby AudioTM avec des haut-parleurs 2x10W. Elle est dotée d’une connectique Bluetooth 5.0, du Wi-Fi 2.4GHz/5GHz, de 3 ports HDMI et 2 ports USB 2.0.

Grâce à Android TV, vous pourrez installer vos applications depuis le Google Play Store, utiliser Netflix, YouTube, Amazon Prime Video ou Molotov, ou profiter des services Google Chromecast et Google Assistant pour piloter les objets connectés.