Xiaomi présente sa série Redmi Note 11

Xiaomi dévoile sa série Note 11 en Europe, avec quatre téléphones ont été lancés – le Redmi Note 11 Pro 5G, le Redmi Note 11 Pro, le Redmi Note 11S et le Redmi Note 11, les lancements clés étant le Note 11 standard de 6,43 pouces. et le Note 11 Pro 5G de 6,67 pouces.

Tous deux ont des écrans FHD + AMOLED, avec la Note 11 Pro capable d’élever son jeu avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, juste un exemple de la façon dont certaines technologies phares assez sérieuses se déversent maintenant sur des appareils à petit budget. Ces deux téléphones utilisent des puces Qualcomm Snapdragon 6890/695, soulignant davantage leurs références « milieu de gamme mais avec un prix économique ».

Le Note 11 Pro dispose d’un appareil photo principal de 108 Mégapixels, tandis que le Note 11 standard a une unité de 50 Mégapixels. Le Note 11 Pro dispose également d’objectifs macro ultra-larges de 8 Mégapixels et de 2MP, tandis que le Note 11 possède ces deux objectifs plus un appareil photo de profondeur de 2 Mégapixels. Ils ont respectivement des caméras frontales de 16 et 13 Mégapixels.

Les deux sont assez impressionnants côté batterie, avec des unités de 5000 mAh pouvant être alimentées par une charge filaire de 33 W (Note 11) et 67 W (Note 11 Pro). Ce dernier vous permettra d’atteindre une charge de 50 % en seulement 15 minutes. Les deux appareils ont des prises casque 3,5 mm, un capteur d’empreintes digitales latéral et deux haut-parleurs.

Les nouveaux modèles seront disponibles dans des couleurs telles que le gris, le crépuscule et le bleu, le Note 11 Pro étant également disponible en blanc polaire.

Le logiciel MIUI 13 de Xiaomi fait également ses débuts aux côtés de ces appareils. Le nouveau logiciel basé sur Android comporte quelques améliorations, notamment le stockage liquide et la mémoire atomisée, essentiellement des technologies permettant de mieux gérer le stockage et la mémoire de votre appareil pour les rendre plus efficaces.