Xiaomi présente les Watch S1 et S1 Active

Xiaomi annonce l’arrivée de ses deux nouvelles montres connectées sur le marché français : la Watch S1 et de la Watch S1 Active.

Les Xiaomi Watch S1 et Xiaomi Watch S1 Active sont dotées d’un écran AMOLED HD de 1.43 pouces permettant d’accéder à 117 modes de pratiques sportives différentes. 19 d’entre eux, dont les modes elliptiques et HIIT, sont des modes professionnels, offrant une expérience complète digne d’un accompagnement d’athlète de haut niveau. De plus, avec leur étanchéité 5ATM et le programme dédié, elles sont un accessoire parfait pour les séances de natation.



Pour un accompagnement personnalisé et permanent, elles permettent également à leur utilisateur d’accéder aux données relatives à la fréquence cardiaque, à la SpO2 (saturation pulsée en oxygène) et au suivi du sommeil. Tout ce dont il est nécessaire afin de prendre soin de soi à chaque instant. Et avec une autonomie confortable de 12 jours en utilisation normale, aucun risque de se trouver inopinément à court de batterie. Enfin, pour encore plus de personnalisation, plus de 200 thèmes de cadrans sont disponibles.



Côté GPS, les Xiaomi Watch S1 et S1 Active embarquent une technologie à double bande, pour une localisation et un guidage plus efficient, parfait pour récolter des données plus précises lors de séances de running.

Ces deux Watch sont également compatibles NFC pour des paiements sans contact, Alexa, et permettent de répondre aux appels grâce au Bluetooth.

Xiaomi Watch S1, 269 $, Xiaomi Watch S1 Active,199 $