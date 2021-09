Xiaomi Pad 5, un iPad Pro à moitié prix

L’imitation est peut-être la forme la plus sincère de flatterie, mais ce n’est pas vraiment un compliment lorsque votre concurrent imitateur vous sape de moitié. Pourtant, pour toutes les comparaisons d’iPad Pro, Xiaomi mérite des félicitations pour avoir intégré une intelligence sérieuse dans cet Pad 5 beaucoup plus abordable. Pour un prix très raisonnable, vous obtenez une tablette Android simplifiée avec des lunettes minces et une façade sans bouton. À 6,85 mm, c’est juste un peu plus épais que l’iPad Pro, tandis que son poids de 500 g est à peine lourd. L’écran 11 pouces est tout aussi net à 2560×1600, plus des taux de rafraîchissement de 120 Hz et Dolby Vision devrait se traduire par des visuels fluides. Les quatre haut-parleurs offrent une écoute stéréo en paysage, tandis que la puce Snapdragon 860 possède huit cœurs pour que les choses restent rapides. Le kit appareil photo est moins généreux, avec un seul capteur principal de 13 MP et un capteur idéal pour la vidéo 1080p. Vous serez probablement trop occupé à brandir le Smart Pen de Xiaomi pour remarquer des lacunes dans cet impressionnante version Pro du Pad 5.