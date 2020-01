Xiaomi Mi Smart Compact Projector : ceci n’est pas une enceinte

On croirait voir une enceinte compacte, mais c’est bien plus que cela… Xiaomi, leader mondial de la technologie, annonce aujourd’hui le lancement du Mi Smart Compact Projector en France.

Les fans de grandes diagonales profiteront d’une expérience audiovisuelle immersive en projetant une image de 60 ’’ à 120 ’’ en qualité vidéo Full HD 1080p. Fonctionnant sous Android TV 9.0, les utilisateurs pourront installer des applications du Google Play Store et profiter des meilleurs contenus vidéo de YouTube ou regarder la télévision ou des films avec Molotov TV, myCanal, Plex, etc. Le Mi Smart Compact Projector permet également d’effectuer des requêtes vocales grâce à Google Assistant intégré à la télécommande Mi Remote.

Ce Mi Smart Compact Projector intègre deux haut-parleurs de 2 x 5W prenant en charge les codecs audio Dolby Digital et DTS-HD afin de s’affranchir d’enceintes supplémentaires. Il dispose des connectivités Wi-Fi et Bluetooth, permettant un streaming de musique en ligne ainsi qu’une lecture audio de qualité à partir des appareils connectés des utilisateurs.

Le Mi Smart Compact Projector est disponible dès aujourd’hui chez FNAC/DARTY à 599,99 €, avec une remise exceptionnelle de 100 € pour le lancement, soit un prix de 499,99 € jusqu’au 10 février 2020.