Xiaomi Mi Smart Band 5, un tracker de fitness pas cher mais riche en fonctionnalités

Xiaomi a dévoilé ses nouveaux joujoux lifestyle, dont le Mi Smart Band 5 (49,99 €), un tracker de fitness abordable et étonnamment robuste. Il embarque un écran couleur 1,1 pouce pouvant afficher11 modes sportifs, notamment la course à pied, l’aviron, le cyclisme, le saut et le yoga, la surveillance de la fréquence cardiaque 24 heures sur 24, le suivi du sommeil, le suivi de la santé au féminin et la charge magnétique Une batterie de 14 jours avec un mode d’économie d’énergie devrait le garder loin des prises pendant des semaines, tandis que six sangles interchangeables devraient vous aider à éviter la police de la mode – à moins que vous ne vous penchiez pour cette option douteuse « vert menthe ”.

A noter que si vous le précommandez avant le 22 juillet, vous devriez avoir une réduction immédiate de 15 euros.