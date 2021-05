Xiaomi lance son Mi 11 Ultra, nouvelle star de la photo sur smartphone

Attention, flagship ! Le nouveau haut de gamme de Xiaomi frappe fort en termes de photographie sur smartphone. Il est disponible dès maintenant en version 12 Go+256 Go au prix de 1199,90 €

A l’arrière, la triple configuration caméra comprend un matériel ultrapuissant qui, combiné à un logiciel avancé, le propulse au sommet du classement DXOMark. La caméra principale de 50 MP du Mi 11 Ultra arbore le plus grand capteur d’appareil photo pour smartphone actuellement sur le marché, le GN2 de Samsung, un capteur haut de gamme développé conjointement par Xiaomi et Samsung et le premier à atteindre une taille de 1/1,12″ tout en produisant des Super Pixels 4 en 1 de 2,8μm. Propulsé par le Ultra Night Photos de Xiaomi, un algorithme de photographie de nuit, le Mi 11 Ultra capture sans effort des clichés lumineux et détaillés avec aussi peu que 0,02 lux de lumière.

Le Mi 11 Ultra est également le premier smartphone Xiaomi à adopter un système d’autofocus laser multipoint direct Time-of-Flight à 64 zones de détection, lui permettant de faire le point plus rapidement, plus précisément et avec un champ de vision plus large. En outre, ce Mi 11 Ultra est équipé d’un objectif périscope à zoom optique 48 MP x5, intégrant également le zoom hybride x10 et le zoom numérique x120. L’objectif ultra grand angle 48 MP n’est pas en reste : le même capteur Sony IMX586 permet de capturer un champ de vision incroyablement large de 128°. Un puissant algorithme IA vient par ailleurs corriger efficacement la distorsion de l’objectif, assurant un effet optimal pour les photos de paysage et de groupe.

Le dernier flagship de Xiaomi a été conçu pour performer tout aussi brillamment côté vidéo : les trois caméras prennent en charge la vidéo 8K 24 fps et le capteur principal prend en charge le HDR échelonné, garantissant une excellente qualité d’image et une représentation précise et dynamique de la lumière et des ombres. Enfin, le Mi 11 Ultra arbore à la fois les technologies Dual Native ISO Fusion et Stagger-HDR, très appréciées sur les générations précédentes de smartphones Xiaomi.

Le Mi 11 Ultra dispose d’un écran DotDisplay incurvé WQHD+ Samsung AMOLED de 6,81 pouces à 120Hz, fabriqué à partir de matériau E4. L’écran offre une luminosité maximale de 1 700 nits et peut reproduire 1,07 milliard de couleurs, permettant une gradation des couleurs plus douce et plus naturelle et un rendu de couleurs plus vives, tandis que la prise en charge du Dolby Vision® et du HDR10+ garantit une qualité d’image optimale. La résolution de 3200 x 1440, la fréquence de rafraîchissement de 120Hz et la fréquence d’échantillonnage tactile de 480Hz se combinent pour créer un affichage ultra fluide, rapide et détaillé. L’écran est également très résistant aux chutes et aux rayures grâce au Corning Gorilla Glass Victus.

Ce smartphone offre une surprise supplémentaire avec un petit écran secondaire à l’arrière, qui sert non seulement d’affichage permanent en présentant des informations clés telles que la date, l’heure et les notifications, mais peut également servir de miroir à selfie lors de la prise de photos. Côté son, il dispose de deux haut-parleurs, poursuivant la collaboration « Son par Harman Kardon » initiée avec le Mi 11. S’appuyant sur cette base solide, le Mi 11 Ultra a été conçu avec des haut-parleurs super-linéaire 1216P personnalisée, encore plus puissante au bas de l’appareil et lui permettant d’atteindre une amplitude de 0,8mm max., soit la plus élevée du marché. Ainsi, le Mi 11 Ultra peut s’adapter sans effort à différents environnements sonores pour fournir des performances audio exceptionnelles en toutes circonstances.

Ce terminal est conçu avec un dos en céramique de qualité supérieure, pour une prise en main confortable et un look brillant. L’appareil est disponible en deux coloris : Blanc Marbre et Noir Céramique. Il est résistant à la poussière et à l’eau grâce à la certification IP682. Afin d’atteindre la norme IP68, le Mi 11 Ultra utilise une soupape de décharge à haute perméabilité. De même, le smartphone a été testé pour sa résistance à l’immersion dans l’eau douce jusqu’à 1,5m de profondeur pendant 30 minutes, et intègre également des alertes d’humidité du port de charge. Avec une technologie de charge turbo filaire et sans fil de 67W, actuellement la plus rapide du marché, vous pourrez charger sa batterie grande capacité de 5000 mAh à 100% en seulement 36 minutes1, avec pratiquement aucune différence de temps entre le filaire et le sans-fil.