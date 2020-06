Xiaomi lance les promotions de son festival “Xiaomi 618” du 15 au 23 juin 2020

Xiaomi lance son festival de milieu d’année “Xiaomi 618” sur mi.com avec des dizaines de promotions sur ses plus beaux smartphones et produits connectés. Les Mi Fans peuvent désormais profiter d’une large sélection d’offres, notamment sur les célèbres séries POCO et Redmi Note 9.

La série Redmi Note 9 est l’une des gammes de smartphones les plus populaires de Xiaomi, offrant à tous une expérience de haut niveau à un prix abordable. Son dernier-né, le Redmi Note 9 propose une expérience utilisateur ultra-fluide au quotidien grâce au processeur MediaTek Helio G85. Le Redmi Note 9 est doté de fonctionnalités premium qui incluent : une quad caméra de 48MP, une batterie longue durée de 5020 mAh avec un support de recharge rapide jusqu’à 18W, un affichage DotDisplay de 6,52’’ qui garantit une expérience de visionnage immersive.

Les Redmi Note 9S et Redmi Note 9 Pro et POCO F2 Pro seront mis à l’honneur pendant le festival !

– Redmi Note 9 Pro 64GB : 249,90 € (au lieu de 279,90 €)

– POCO F2 Pro 128GB : 499 € (au lieu de 549,90 €)

 Vente flash du 19 au 21 juin 

– Redmi Note 9S 64GB : 199,90 € (au lieu de 249,90 €)

– Redmi Note 9S 128GB : 229,90 € (au lieu de 279,90 €)

POCO participera également au festival avec le POCO F2 Pro présenté en mai dernier. Conçu pour les amateurs de technologie, POCO F2 Pro est équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 865 haut de gamme, doté de la technologie LiquidCool 2.0 qui promet des performances de pointe. Il possède aussi une superbe quad caméra de 64MP pour réaliser des prises de vue innovantes, un affichage (vraiment) plein écran grâce à sa caméra pop-up de 20MP, ainsi qu’une batterie de 4700 mAh qui vous alimente facilement toute la journée et une charge rapide de 30W. Pour finir, POCO F2 Pro possède aussi un ensemble de fonctionnalités appréciées par les Mi Fans, telles que la prise casque 3,5 mm, le port infrarouge et le Launcher POCO 2.0.

Pour le lancement de ses Mi TV, Xiaomi propose des promotions exceptionnelles pour le “Xiaomi 618” autour de ses quatre références. Puissante et élégante, avec une interface incroyablement conviviale, ainsi que la disponibilité d’une vaste bibliothèque de contenu multimédia, la nouvelle série Mi TV arrive pour révolutionner la télévision locale. Propulsée par Android TV 9.0, elle permet aux utilisateurs d’installer leurs applications depuis Google Play Store et d’utiliser pleinement des applications telles que Netflix, YouTube, Amazon Prime Video ou Molotov et de profiter des services Google Chromecast et Google Assistant.

– Mi TV 4S 65’’ : 549,99 € (au lieu de 699,99 €)

– Mi TV 4S 55’’ : 449,99 € (au lieu de 499,99 €)

– Mi TV 4S 43’’ : 349,99 € (au lieu de 399,99 €)

– Mi TV 4A 32’’ : 149,99 € (au lieu de 199,99 €)

Pour avoir la liste complète des offres, rendez-vous sur mi.com.