Xiaomi fait don de masques à l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP)

Xiaomi contribue de nouveau à la gestion de l’urgence liée à la propagation épidémiologique du virus SRAS-CoV-2 en France, en faisant don d’un deuxième lot de plusieurs dizaines de milliers de masques à l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP). Avec cet envoi qui fait suite à celui de la semaine passée adressé à l’Institut Pasteur, ce sont plus de 110 000 masques qui ont été offerts jusqu’à présent.

Xiaomi a fait un don de masques à la France mais également aux pays les plus touchés par cette pandémie en Europe dont l’Italie et l’Espagne. De plus, entre le 7 avril et le 7 mai 2020, Xiaomi s’engage à reverser 50 euros pour tout achat d’un Mi 10 ou Mi 10 Pro.

Depuis l’apparition du Coronavirus Covid-19, l’AP-HP est en première ligne dans la gestion de cette crise sanitaire sans précédent. Le volume considérable de patients que les équipes de l’AP-HP sont amenées à suivre quotidiennement, mais également l’excellence de sa recherche clinique, en font un acteur crucial dans la lutte contre l’épidémie. Ce don ira au fonds d’urgence Covid-19 qui vient d’être créé au sein de l’AP-HP.

« Le personnel hospitalier en France et en Europe fait un travail remarquable pour sauver des vies. C’est de notre responsabilité en tant qu’entreprise que d’aider ces personnes qui combattent ce virus. Ces masques serviront à soutenir médecins et infirmiers qui sont les plus exposés au Covid-19, nous leur exprimons toute notre gratitude. » a déclaré Shou Zi Chew, Directeur financier et Président de l’international de Xiaomi.