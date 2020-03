Xiaomi dévoile ses Mi 10 et Mi 10 Pro

Xiaomi a présenté tous ses nouveaux smartphones millésime 2020. Le Mi 10 Pro a été pensé pour ramener la photo et la vidéo sur le devant de la scène, grâce à sa quad-caméra et à son capteur de 108 MP, l’un des plus grands du marché. En plus de saisir des clichés aux détails époustouflants, les utilisateurs peuvent immortaliser des scènes à large perspective via son capteur ultra grand-angle de 20 MP. Le Mi 10 Pro inclut également deux téléobjectifs balayant une large amplitude de zoom, ouvrant la voie à de splendides portraits via le zoom 2x. De même, le zoom 50x rend accessibles des photos longue portée parfaitement stabilisées grâce à l’OIS inclus.

Le module laser autofocus, IA 2.0, le mode Nuit 2.0 et la technologie dual-flash combinent leurs forces pour des détails d’une définition sans égale durant la journée, et des photos plus lumineuses et plus claires la nuit. Trônant à la première place du classement DxOMark avec un score de 124 points, le Mi 10 Pro offre une expérience photo des plus complètes.

Côté vidéo, avec un score DxOMark de 104, Mi 10 Pro est l’appareil le mieux noté niveau vidéo. Avec un enregistrement 8K à 30 images par seconde, il saisit chaque souvenir dans les moindres détails. Enfin, ses modes vidéo uniques – Portrait vidéo, Color focus, ShootSteady, Vlog et slow motion – permettent aux utilisateurs de donner libre cours à leur créativité, tandis que le mode Pro a été conçu pour les professionnels aspirant à une qualité d’image encore plus poussée.

Les Mi 10 Pro et Mi 10 disposent d’un magnifique écran. Les doubles capteurs de luminosité des deux smartphones garantissent un rendu irréprochable, tandis que de nombreuses fonctionnalités viennent renforcer un confort visuel optimal – plus précisément, les deux smartphones bénéficient des certifications TÜV Rheinland et HDR10+. La technologie TrueColor vient couronner l’éblouissant écran AMOLED 6.67’’ du Mi 10 Pro pour une précision de couleurs inégalable avec un JNCD <0.55 et △E <1.1 qui ravira aussi bien les professionnels que les esprits créatifs amateurs. Cette nouvelle génération d’affichage offre une luminosité maximale (jusqu’à 1200 nit) ainsi qu’une meilleure efficience énergétique, complétées par l’innovation SmoothSync à 90Hz – indispensable pour une réactivité à couper le souffle.



Les Mi 10 Pro et Mi 10 s’appuient tous deux sur la plate-forme mobile Qualcomm Snapdragon 865 5G, le processeur dernier cri paré pour la 5G et à fréquence d’horloge maximum de 2.84GHz basée sur le modèle de GPU ARM Cortex-A77. La puissante puce est accompagnée par une combinaison de stockage et de RAM ultra-rapide – LPDDR5 et UFS3.0 – et d’une IA avancée offrant une capacité de lecture et une performance globale exceptionnelle. De plus, les deux smartphones sont armés de la technologie de refroidissement LiquidCool 2.0, un système avancé composé d’une grande chambre à vapeur, ainsi que de piles multi-couches de graphite et de graphène qui dissipent la chaleur générée lors d’un usage prolongé pour garantir une utilisation optimale à tout moment.

Xiaomi a conçu sa nouvelle gamme Mi 10 pour inclure non seulement une connectivité 5G, mais aussi un support 5G MultiLink pour une connexion simultanée à trois réseaux (Wi-Fi 2.4G, Wi-Fi 5G et données mobiles) pour un basculement instantané. De plus, les Mi 10 et Mi 10 Pro intègrent également une compatibilité Wi-Fi 6, augmentant de manière significative la vitesse de téléchargement tout en réduisant considérablement la congestion du réseau lors d’une connexion multi-appareils.

Sous son capot, le Mi 10 Pro cache une monstrueuse batterie de 4 500 mAh dotée d’une triple capacité de recharge rapide : recharge filaire 50W, 30W par induction (45 minutes et 65 minutes respectivement), ainsi qu’une charge sans fil inversée 1. Le Mi 10 quant à lui intègre les mêmes propriétés avec une batterie à 4 780 mAh.

Les Mi 10 et Mi 10 Pro profitent également d’un retour haptique allant jusqu’à 150 scénarios différents, pour encore plus de puissance et de constance et des vibrations très sophistiquées. Enfin, les deux smartphones bénéficient d’une NFC multifonctionnelle et de la fonctionnalité IR-blaster pour des transactions rapides et une totale maîtrise des objets connectés de la maison.

Le Mi 10 Pro sera disponible le 7 avril en deux coloris : Blanc Alpin et Gris Solstice, en 8GB+256GB au prix de 999,90 € dans les Mi Stores agréés, Mi.com, SFR, Fnac, Darty, Cdiscount et Boulanger avec les Mi True Wireless 2 offerts (valeur 99,90 €).

Le Mi 10 sera disponible le 7 avril dans les coloris Gris Crépuscule et Vert Corail en 8GB+256GB au prix de 799,90€ dans les Mi Stores agréés, Mi.com, SFR, Bouygues Telecom, Fnac, Darty, Cdiscount et Boulanger avec les Mi True Wireless 2 offerts (valeur 99,90€).

Xiaomi offre également 1 remplacement d’écran gratuit pendant deux ans (à compter de la date d’achat). Mi.com offre 1 an de garantie supplémentaire (soit 3 ans au total) pour l’achat d’un Mi 10 Pro ou Mi 10.

●