Xiaomi dévoile MIUI 12, un OS sur-mesure pour le quotidien

Xiaomi dévoile aujourd’hui la dernière version du son système d’exploitation basé sur Android : MIUI 12, déployé avec une multitude d’optimisations.

La protection de la vie privée fait partie intégrante de la conception de MIUI 12 puisqu’il améliore une multitude de fonctionnalités de confidentialité. Avec une toute nouvelle conception d’interface utilisateur et des animations système inédites, les utilisateurs pourront profiter d’une expérience MIUI “réaliste”, véritable point fort parmi tant d’autres nouvelles fonctionnalités !

MIUI 12 accordera à l’utilisateur un contrôle plus important sur les autorisations. Lorsque des applications demandent des autorisations, une gamme plus large d’options (comme « Pendant l’utilisation de l’application » et « Notifier ») est proposée. En s’appuyant sur le contrôle rigoureux des autorisations d’Android sur la localisation, MIUI 12 va plus loin dans la gestion des applications qui demandent des autorisations sensibles. En plus de l’emplacement, les autorisations d’accès à la caméra, au microphone, aux contacts, à l’historique des appels, au calendrier et au stockage ne sont autorisées que sous le mode “Pendant l’utilisation de l’application”. Enfin, MIUI 12 protège également la confidentialité de l’utilisateur pour le partage de photos : les informations de localisation et les métadonnées peuvent être supprimées avant l’envoi des éléments.

MIUI 12 donne un nouveau souffle à son système d’exploitation grâce à une conception d’interface utilisateur remaniée et des animations système variées. Centrales à l’interface, les animations ont été entièrement revues avec des innovations techniques de fond. Grâce à Mi Render Engine, MIUI 12 crée une expérience d’interface utilisateur ultra-fluide.

Propulsé par Mi Physics Engine, le mouvement élégant des icônes simule une courbe 3D qui ressemble à une trajectoire de mouvement réelle. De l’ouverture et la fermeture élégantes des applications à la commutation en douceur entre les applications, chaque détail reflète une méthodologie de conception rafraîchissante et inspirée par la nature. Avec des animations système nuancées, MIUI 12 introduit une expérience de système d’exploitation réaliste où chaque détail devient palpable.

L’adoption de visualisations réalistes à travers le système permet de rendre chaque écran plus informatif et compréhensible. Les données sont perçues de manière plus intuitive lorsqu’elles sont présentées sous forme graphique, tandis que les visualisations font gagner du temps et rendent l’interaction avec un appareil mobile plus intuitive. Les éléments visualisés reconnaissent également la présence de l’utilisateur avec un effet de mouvement dans les animations, ce qui rend chaque regard sur l’écran unique et personnel.

Le tout nouveau « Super Wallpaper » représente l’esthétique cosmique grâce à de superbes reliefs planétaires basés sur les images officielles de la NASA. De super fonds d’écran combinent l’affichage permanent, l’écran d’accueil et l’écran de verrouillage, au coeur d’une mission spatiale qui met en valeur de nouvelles contrées lointaines lorsque l’utilisateur parcourt le système. Avec ces jolis papiers peints, MIUI 12 devient une vraie fenêtre sur la splendeur de l’univers !

● Multitâche

MIUI 12 présente des solutions multitâches de pointe sous la forme de fenêtres flottantes : lorsque l’utilisateur navigue sur l’interface, les fenêtres flottantes peuvent faciliter le travail multitâche et éviter d’avoir à basculer constamment entre les applications. Les fenêtres flottantes peuvent être facilement déplacées, fermées et redimensionnées par de simples gestes appliqués à la barre des tâches. Par exemple, lorsqu’un message texte arrive pendant la lecture d’une vidéo, l’utilisateur peut répondre dans la fenêtre flottante sans interrompre son visionnage.

● Vidéographie

MIUI 12 a amélioré la fonctionnalité d’enregistrement d’écran précédemment introduite, la transformant en un outil indispensable pour tout utilisateur. Désormais, celui-ci peut commencer à projeter des documents, des applications, des vidéos et des jeux en un seul clic. Le multitâche est également pris en charge ici : les fenêtres en cours de conversion peuvent être réduites à tout moment et celle de caster des éléments avec l’écran éteint réduit la consommation d’énergie; enfin, la fonctionnalité masquer les éléments privés empêche les notifications flottantes et les appels entrants d’apparaître sur des moniteurs externes.

● Ultra Economiseur de batterie

MIUI 12 prend en charge un mode Ultra économiseur de batterie. Lorsque cette fonction est activée, les fonctions les plus gourmandes en énergie sont alors limitées pour prolonger la durée de veille du téléphone et réduire sa consommation d’énergie lorsque la batterie du téléphone est faible. Les appels, les messages et la connectivité réseau ne seront pas affectés et resteront pleinement utilisables.

● Mode sombre

MIUI 12 arrive avec un tout nouveau look et un mode sombre amélioré ! Avec une palette de couleurs plus sombres pour les arrière-plans du système, les applications système et les applications tierces, le mode sombre offre une expérience de visionnement exceptionnelle dans les environnements à faible luminosité. Lorsque le mode sombre est activé, l’utilisateur peut aussi choisir d’ajuster automatiquement le contraste pour l’adapter à la lumière ambiante lorsque la luminosité de l’écran est réduite. Le mode sombre prolonge également l’autonomie et aide à soulager la fatigue oculaire.

● Tiroir d’applications

Le Poco Launcher a été bien accueilli par les utilisateurs du monde entier. Sa fonction emblématique – le tiroir d’applications – arrive maintenant sur MIUI 12 ! Si l’utilisateur l’active, toutes les applications s’y rangeront, ce qui rendra l’écran d’accueil plus propre et plus net. L’utilisateur peut également choisir de regrouper automatiquement les applications en fonction de ses préférences pour trouver celles dont il a besoin en quelques balayages.

MIUI 12, à partir de juin 2020 sur Mi 9/ Mi 9T/ Mi 9T Pro/ Redmi K20/ Redmi K20 Pro