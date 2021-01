Xiaomi dévoile les Redmi Note 9T 5G et Redmi 9T

Xiaomi a dévoilé aujourd’hui deux nouveaux membres de la famille Redmi : les Redmi Note 9T 5G et Redmi 9T. Premier smartphone de la gamme Redmi Note à intégrer la 5G, le Redmi Note 9T 5G dispose d’un double emplacement de SIM 5G à des prix très compétitifs. Nouveaux champions de l’entrée et du milieu de gamme, les Redmi Note 9T 5G et Redmi 9T ont été conçus pour offrir des performances de haut niveau et l’autonomie de plusieurs jours dont les utilisateurs ont besoin, sans lésiner pour autant sur le design ou la qualité photo.

Grâce au SoC 800U compatible 5G de MediaTek Dimensity, le Redmi Note 9T 5G est jusqu’à 100% plus rapide que les générations précédentes. Outre son modem intégré, le smartphone se caractérise par une efficacité énergétique exceptionnelle avec son processeur octa-core ainsi que sa technologie de processus 7nm.

Intégrant la connectivité 5G simultanée sur deux cartes SIM – une première pour la série Redmi Note – le Redmi Note 9T 5G est un véritable guerrier de productivité. De même, la technologie 4×4 MIMO et les antennes du smartphone viennent garantir une connexion plus rapide et plus fiable.

Embarquant une configuration triple caméra arrière composée d’un capteur principal de 48 MP, un capteur de profondeur de 2 MP et un objectif macro de 2 MP, le Redmi Note 9T 5G permet même aux utilisateurs novices de se glisser dans la peau d’un photographe professionnel. Là où le grand capteur d’1/2’’ et l’architecture ISP de pointe offrent une qualité d’image améliorée ainsi qu’un traitement rapide, les outils de créativité comme Night, Pro + RAW, HDR et Portrait viennent quant à eux garantir un rendu parfait, quelles que soient les circonstances.

Le Redmi Note 9T 5G a été spécifiquement élaboré pour offrir une apparence et une sensation premium avec un écran FHD+ DotDisplay de 6,53’’ et un dos incurvé Unibody 3D en polycarbonate texturé – assurant au smartphone une adhérence et une résistance améliorées contre les empreintes digitales. En complément, l’écran Corning Gorilla Glass 5 protège le téléphone contre les chutes accidentelles.

Certifié Widevine L1 et TÜV Rheinland Low Blue Light, le Redmi Note 9T 5G permet aux utilisateurs de gérer des heures de streaming de contenu HD sans fatigue oculaire. Enfin, son capteur d’empreintes digitales latéral permet de le déverrouiller de manière rapide et efficace.

Doté d’une batterie de 5000 mAh et d’un processeur à la technologie avancée, le Redmi Note 9T 5G permet une navigation apaisée et dissipe l’angoisse de la batterie à plat, idéale pour l’ère 5G. Le smartphone est livré avec un chargeur 22,5 W et dispose d’une charge rapide de 18 W. Cerise sur le gâteau, le cycle de charge élevé garantit près de 3 ans d’utilisation quotidienne sans dégradation significative de la batterie.

Le Redmi Note 9T 5G est disponible dans deux coloris indémodables : Noir Crépuscule et Violet Aurore, à partir du 15 janvier dans la version 4+128 Go à 269,90 € chez les opérateurs Orange, SFR, Bouygues, Free et chez Fnac, Darty, Boulanger, Cdiscount, Rue du Commerce et LDLC. La version 4+64 Go du Redmi Note 9T 5G est disponible sur Mi.com et dans les Mi Store à 249,90 € avec une réduction de 20 € pendant 48 h dès le 15 janvier, soit un prix de lancement de 229,90 €.