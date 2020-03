Xiaomi dévoile (aussi) son tout nouveau Mi Air Purifier 3H

Avec des performances de purification largement améliorées, le tout nouveau Mi Air Purifier 3H signé Xiaomi offre une capacité CADR de 380 m2 qui peut couvrir une surface de 45 m2 . Le tout nouveau purificateur d’air 3H est équipé d’un filtre HEPA qui garantit l’élimination de 99,97% des microparticules.

Enfin, l’écran OLED tactile affiche toutes les données sur la qualité de l’air ambiant en temps réel et permet aux utilisateurs d’ajuster manuellement les paramètres selon leurs préférences. Le Mi Air Purifier 3H peut être contrôlé via l’application Mi Home et est compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa.

Le Mi Air Purifier 3H sera disponible le 1er avril au prix de 199,99 € sur Mi.com et dans les Mi Stores agréés, avec une réduction immédiate de 30 € jusqu’au 8 avril inclus. (199 – 30 € = 169 €).